Из чего «слеплена» Тина Канделаки?

Недавно телезвезде и бизнесвумен Тине Канделаки исполнилось 45 лет. Давайте вместе узнаем, как девушка из простой грузинской семьи стала одной из главных звёзд современного телевидения.

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Скромная семья из Тбилиси дала своей дочери звучное имя Тинатин в честь дочери царя Аравии из поэмы Руставели. Маленькой Тине удалось попасть в неплохую русскую школу, где она посвятила себя учёбе и стала активно участвовать в жизни образовательного учреждения. Уже в этом возрасте девочка была на редкость самокритична и хорошо понимала, что ей далеко до знойной красотки из итальянских фильмов.

– Я такой не была от слова «совсем». А мои грузинские и армянские бабушки, как и любые бабушки, считали, что лучшее воспитание — это плотное питание. Невозможно было быть худой, – рассказывала Тина.

С лишним весом она боролась на велотренажере, а тем временем приближался день поступления в вуз. Тина решила пойти в медицинский институт, так что стала много заниматься с репетитором. Девушка шла на золотую медаль, но, так уж случилось, именно в этот год медали отменили. К тому же преподаватель грузинского языка отказался ставить послушной ученице «пятёрку», из-за чего та затаила обиду на своего учителя.

Поступить в мед нашей героине всё же удалось, но уже на первом курсе она попала на грузинское телевидение. Так Тина познакомилась с журналистикой, которая понравилась ей больше медицины, и решила перейти в государственный университет. Всё чаще она появлялась на экранах страны, набирала популярность среди зрителей, и даже была номинирована на местную «ТЭФИ».

Только вот награду получить не удалось, что, впрочем, лишь подстегнуло желание Тины добиться успеха в журналистике. Но для этого надо было уехать в Москву, чтобы попасть на дорогостоящие курсы повышения квалификации. Помочь своей дочке в этом деле решилась её родительница.

– Мама отдала все. Я сумела перебраться в Москву только потому, что она продала последнюю квартиру, все это знают. У меня не было дороги назад. Моя жизнь — это не выбор, это последний шанс, – отмечала Тина.

Поставив на кон свою недвижимость, мама журналистки не ошиблась. Тина быстро поднималась по карьерной лестнице, вела программы на радио и телевидении и вскоре смогла купить родителям московскую квартиру.

Своих программ у Тины было много: «СТС зажигает суперзвезду», «Две звезды», «Свадебный переполох»… но все они меркнут на фоне главного хита ведущей – знаменитого шоу «Самый умный».

Все помнят, с какой скоростью Тина могла говорить во время передачи: это было не только необходимостью, но и «фишкой» ведущей, во многом благодаря которой ей удалось прославиться на всю Россию.

Добавьте к этому стиль, сексуальность и эрудицию – и как можно устоять перед столь эффектной женщиной? В 2006-м году она получила заветную «ТЭФИ», а ещё через год выпустила пару авторских книг. Вдобавок к этому Тина всегда любила делиться советами по уходу за собой и секретами спортивных тренировок, которым она уделяла немало времени в своём плотно забитом графике.

Последними достижениями Канделаки можно назвать её бизнес-успехи. Тина стала гендиректором «Матч ТВ» и занялась личным косметическим брендом. Сейчас она зарабатывает миллионы, и всё благодаря собственному усердию… или всё же нет?

Стас Садальский уверен, что добраться до вершин успеха Тине помог именно он. Актёр познакомил ведущую с нужными людьми, подсобил в развитии карьеры.

– Связи и дружбы достались ей от меня. Почему не вспомнить Олега Марусева, который первым привел ее на ТВ в программу «Времечко» и представил Прошутинской? Или Новодворскую, которая была ее консультантом и образовывала ограниченную, но амбициозную девицу. Или продюсера шоу «Детали» Наталью Билан, которая создавала ей имидж интеллектуалки, наговаривая в наушник умные фразы. Ее лепили все, как куклу вуду, втыкая булавки в пустое тело, – утверждал артист.

Можно ещё вспомнить бизнесмена Андрея Кондрахина, с которым у Тины был бурный роман, а затем и брак, в котором появились на свет дочка и сын. Садальский утверждает, что именно этот мужчина поначалу оплачивал все телеэфиры звезды. А вот сама Канделаки уверена, что с самого начала карьеры зарабатывала значительно больше своего супруга.

В этот брак ведущая вступила, когда ей было всего 22 года. Прошло время, Тина осознала, что с этим мужчиной ей не по пути, и поставила точку в отношениях. После 11 лет совместной жизни прощаться было непросто, но поступить иначе ведущая просто не могла.

Следующим избранником Тины стал начинающий бизнесмен Василий Бровко. Он был на 12 лет младше новой знакомой, но развитию их романа это никак не помешало.

Поначалу, утверждает Канделаки, у её мужчины «была всего одна пара джинсов и две майки». Однако же он отличался завидной смелостью, так что не постеснялся завести роман с успешной женщиной. Теперь-то Василию есть чем похвастаться: он зарабатывает 28 миллионов рублей в год и занимает высокую должность в «Ростехе».

– Он невероятно работоспособный, талантливый, одаренный, умный, занимающийся важными задачами для страны, – хвасталась супругом Тина. – И он понял, что дети – важнее всего для меня. Благодаря этим качествам – одержимости работой и преданности семье – мы смогли уже 12 лет бок о бок прожить.

Пока у пары нет общих наследников, но от пополнения в семье они точно не откажутся.

В жизни Тины было много не только романов, денег, но и громких конфликтов. Понятное дело, что с Садальским ведущая уже давно не в ладах из-за его непрерывной критики. Но интереснее взглянуть на другое противостояние: Тина Канделаки уже много лет ведёт «войну» с другой светской львицей – Ксенией Собчак.

Когда-то они были подругами, даже вместе вели шоу «Две звезды», но приятельские отношения подошли к концу после того, как Тина предложила Ксении начать совместный бизнес.

– У Ксюши было много знакомых олигархов с бизнесами, а коммуникация и PR оставляли желать лучшего. Она тогда лишь посмеялась надо мной и предложила больше думать о корпоративах, которые мы можем вести вместе, – делилась историей Канделаки. – Финансово она была гораздо увереннее меня. Квартира, «Бентли», подаренный Савицким, бриллианты и возможность наслаждаться жизнью наследницы. Я выбрала другой путь.

У Собчак другая история событий. По её словам, Тина хотела получить от подруги бесплатное здание в Москве, где ведущая начала бы работу над собственной «социалочкой».

Конфликт двух звёзд не прошёл без взаимных оскорблений. Ксения журила бывшую подругу за лишний вес, любовь к «фотошопу» и называла её совсем не привлекательной. Тина, в свою очередь, делала акцент на плохой коже своей соперницы и удивлялась, как та умудряется рекламировать косметику с такими кругами под глазами.

На Канделаки точил зуб и Василий Уткин, которому не понравилось её руководство каналом «Матч ТВ». Был у неё конфликт с Михаилом Шацем, на которого звезда даже хотела подать в суд.

А ещё у Тины Канделаки есть немало критиков среди простых зрителей, которые не видят у ведущей ни таланта, ни красоты. Впрочем, не меньше у неё поклонников, восхищающихся трудолюбием и дисциплинированностью бизнесвумен. Сама Тина относится ко всем критикам с юмором и предпочитает не обращать внимания на их резкие высказывания.

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