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Интересный ход: Юлия Меньшова «омолодилась», всего лишь поменяв причёску!
Анастасия ШИЛОВА   
26 Февраля 2021 г.
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Актриса и телеведущая Юлия Меньшова никогда не была поклонницей резких перемен во внешности, но недавно решила сменить имидж. А всему «виной»… социальные сети.

 

Интересный ход: Юлия Меньшова «омолодилась», всего лишь поменяв причёску!

 


Одна из подписчиц в комментариях назвала Меньшову «старой». По её мнению, Юлия пытается выглядеть моложе, но у неё это не получается – «как ни причешись».

51-летняя актриса отреагировала на критику совершенно спокойно. Она призналась, что к зависти других относится без злости, так как это «является естественным чувством человека». Вот только люди проявляют свою зависть по-разному. Одни делают всё, чтобы унизить человека, а другие наоборот, смотрят на того. кто добился успеха, и начинают стремиться к чему-то большему, меняют свою жизнь к лучшему.

Однако Меньшова всё-таки решила отправиться в салон и «причесаться», как ей посоветовала подписчица-завистница. Тем более, что много лет Юлия стриглась практически одинаково – носила каскадное каре до подбородка. Почему бы не воспользоваться моментом и не изменить что-то в привычном образе?

Поход к парикмахеру получился «интерактивным». Актриса прямо из салона предложила пользователям соцсетей угадать её новую прическу. Вариантов было два: «налысо» и «как было», так что большинство фанатов решили, что Меньшова от кардинальных перемен уж точно воздержалась. Как выяснилось, что нет. Юлия на этот раз постриглась намного короче, чем обычно.

Подписчики оценили эксперимент и сочли, что Меньшова и до этого прекрасно выглядела, а сейчас «стала ещё лучше и моложе». И действительно, актриса, выйдя из салона красоты, словно помолодела – хотя никаких омолаживающих процедур на этот раз не делала.

Пожалуй, её ровесницам стоит взять на заметку этот простой и эффективный способ «сбросить» сразу десяток лет, не прибегая к пластической хирургии. Тем более, что уж это может себе позволить буквально каждая из нас!

Примечательные публикации на тему "Мода и стиль в возрасте мудрости"

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