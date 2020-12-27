Главный страх Адриано Челентано: почему актёр отказался от съёмок в Советском Союзе?

Невероятно обаятельного Адриано Челентано обожали все женщины мира, и советские представительницы прекрасного пола не были исключением. А ведь актёр мог стать «нашим» в прямом смысле этого слова, если бы когда-то не отказался от выгодного предложения.
Эта история берёт своё начало ещё в 60-х годах прошлого века. В то время о молодом Челентано в Советском Союзе почти ничего не слышали, но актёр всё-таки не прошёл незамеченным мимо наших режиссёров. Именно его и пригласили на роль в советско-итальянском фильме «Они шли на Восток», который рассказывал историю итальянских солдат времён Второй мировой.
Кинопробы Адриано конечно же прошёл, причём крайне успешно. Всё уже было готово для съёмок, но в самый последний момент актёр отказался от роли, объяснив это тем, что ему надо заботиться о молодой жене Клаудии Мори. Впрочем, на деле причина была гораздо прозаичнее: Челентано сам позже признался, что жутко боялся перелёта в Советский Союз. И дело здесь не в особенностях чужого государства, а в собственно полёте – Челентано, как оказалось, страдал аэрофобией.
По этой причине он часто отказывался от огромных гонораров за гастроли и почти никогда не покидал родную Италию. Из-за этого будущую звезду мирового кино пришлось заменить другим итальянским актёром, так что съёмки картины «Они шли на Восток» всё-таки состоялись.
Со временем Челентано всё же поборол свой страх и появился в СССР в 1987-м году. К тому же на то была веская причина: прокат его фильма «Джоан Луи» на родине провалился, так что надо было где-то искать новых зрителей. А в Советском Союзе, о чём знал сам Челентано, актёра просто обожали.
Приезд любимой звезды стал настоящим чудом для наших соотечественников. Многие поначалу даже не верили, что на сцене стоит настоящий Челентано, но когда тот запел – весь зал запел вместе с ним! Адриано оказался «простым парнем», который не стеснялся общаться со зрителями, отвечал на их вопросы и улыбался под вспышки фотокамер.
Показ фильма «Джоан Луи» в кинотеатре «Октябрь», как вы уже можете догадаться, прошёл максимально успешно. Зрители даже не хотели критиковать любимого актёра за режиссёрские ошибки, ведь ему всё можно простить.
Стоит отдать должное и Клаудии Мори, которая сопровождала своего супруга во время перелёта. Без неё актёр не отважился бы на четырёхчасовое воздушное путешествие. Зато уже после посещения Союза Адриано был счастлив: тёплый приём порадовал актёра и вернул ему веру в собственные силы.
К слову, такое исключение актёр сделал только для СССР, ведь после этого он так и не садился на пассажирское сидение самолёта. Ещё одно исключение, и тоже для нашей страны, актёр подумывал сделать в 2012 году, но в тот раз он отказался от поездки, ведь уже был в преклонном возрасте, да и рисковать лишний раз не хотел.
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