Фанаты или вандалы? Могилу Жанны Фриске «украсили» мишурой и новогодними игрушками

Прошло уже более пяти лет с тех пор, как в результате тяжёлой болезни скончалась известная певица Жанна Фриске. К сожалению, слухи и скандалы вокруг её имени продолжаются до сих пор. Несколько дней назад родственники сообщили, что на могиле Жанны побывали вандалы.
Напомним, что Фриске похоронена на Николо-Архангельском кладбище. Там установлено большое надгробие и бронзовый памятник в полный рост. Сама скульптура с момента её установки не понравилась очень многим. Поклонники посчитали, что достаточно было одного надгробия, а памятник совсем не передаёт характер Жанны.
А на днях неизвестные «украсили» могилу Фриске гирляндами, дождиком и прочими новогодними атрибутами. Многие из тех, кто увидел фотографии в социальных сетях, отметили, что теперь скорбное место выглядит очень странно, и хотят, чтобы всё было как раньше.
Фанаты, не стесняясь в выражениях, стали осуждать в интернете тех, кто это сделал. По их мнению, такие люди заслуживают самого сурового наказания.
Отметим, что это не первый скандал, связанный с памятью артистки. Более года назад сестра Жанны Наталья в одном из придорожных кафе Королёво случайно увидела точную копию скульптуры, которая установлена на кладбище. Владелец заведения поставил её при входе, как рекламу. Тогда Наталья потребовала немедленно убрать копию памятника. Хозяин кафе пытался оправдаться, и вообще стал отрицать сходство статуи с певицей… но потом скульптуру всё-таки демонтировали. Правда извинений так никто и не услышал.
Что касается недавнего инцидента на кладбище, то родители Фриске обратились в полицию и написали заявление. Они надеются, что виновных в осквернении могилы звезды очень скоро найдут и накажут.
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Уборщица попала под суд за работу без маски в пустом самолете
В Петербурге Колпинский районный суд рассмотрит дело уборщицы аэропорта Пулково, которая работала без маски в пустом салоне самолета.
-
Советским вкладам приказали долго жить
Госдума приняла в третьем чтении закон, продлевающий мораторий на выплаты населению «сгоревших» советских вкладов. (Таким образом, решение принято теперь окончательно. Вскоре закон подпишет президент, а нам придется затянуть пояса и ждать еще несколько лет причитающегося... прим. МГ.)
-
Фанаты или вандалы? Могилу Жанны Фриске «украсили» мишурой и новогодними игрушками
Прошло уже более пяти лет с тех пор, как в результате тяжёлой болезни скончалась известная певица Жанна Фриске. К сожалению, слухи и скандалы вокруг её имени продолжаются до сих пор. Несколько дней назад родственники сообщили, что на могиле Жанны побывали вандалы.
-
Вирусолог: Скоро мы сможем выбирать вакцины от коронавируса как в розничном магазине
Мир на ура воспринял сообщение об успешных испытаниях вакцины от коронавируса компаний «Пфайзер» (США) и «Бионтех» (Германия). Действительно ли пора радоваться?
-
Батька Лукашенко заявил, что его пытались убить
Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, что его хотели убить, и есть задокументированные факты, свидетельствующие о покушении.
-
На устранение вреда от Байкальского ЦБК дадут почти миллиард. Достаточно ли?
Российское правительство в этом году выделит 826 миллионов рублей на устранение накопленного экологического вреда на территории Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.
-
Путин: у всех на виду, но только не в личной жизни
Личная жизнь российского президента Владимира Путина, не в пример его западным коллегам, скрыта от посторонних глаз за семью замками. Нельзя сказать, что Кремль и окружение главы государства старательно скрывают от широкой общественности семью президента и информацию о том, как и с кем он живет, но говорить об этом публично как-то не принято.
-
День в истории: 196 лет назад произошло сильное наводнение в Санкт-Петербурге
Ровно 196 лет назад, 19 ноября 1824 года, произошло крупнейшее в истории Санкт-Петербурга наводнение.
-
Малочисленные наpoды России: с привилегиями... которые не всегда достижимы
В Poccии привилегии имеют не титульные нации, как можно было бы подумать сразу, а кopенные малoчиcленные наpoды, cпиcoк кoтopых yтвеpжден Единым пеpечнем. Согласно ему, малочисленный наpoд oпpеделен как cамocтoятельный этнoc, пpoживающий на землях пpедкoв, кoтopый coхpаняет тpадициoнный oбpаз жизни и пpoмыcлы, и пpи этoм егo чиcленнocть cocтавляет менее 50 000 челoвек.
-
Циклон оставил жителей Приморья без света, тепла и интернета
Сильный ветер и ледяной дождь обрушились на Владивосток и пригородные зоны. В регионе наблюдаются перебои со светом, отоплением и интернетом. Задерживается вылет самолетов.
-
Бывшая супруга не пришла на похороны Армена Джигарханяна
Всего лишь несколько дней назад ушёл из жизни легендарный советский и российский актёр Армен Джигарханян. По словам родственников, в последние месяцы у него были проблемы со здоровьем, особенно докучал сахарный диабет.
-
Путин закашлялся, а потом дал ценные указания по поводу коронавируса
Со здоровьем президента РФ Владимира Путина все в порядке, заверил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Абсолютно нормально», — так ответил он на вопрос, как Путин сейчас себя чувствует. (Напомним, этот вопрос на фоне ползущих слухов сейчас волнует многих. - прим. МГ.)
-
Оренбуржец отсудил 300 тысяч у больницы, «не заметившей» инфаркт
Компенсацию в 300 тысяч рублей выплатит пациенту больница скорой помощи оренбургского города Новотроицка: вызванная мужчиной бригада медиков дважды «не заметила» у него инфаркт.
-
Немцы переходят на экологичные чеки в магазинах. А у нас как?
В Германии все супермаркеты и иные торговые точки перешли на использование чековой ленты без содержания бисфенола.
-
Теперь официально: на приватизацию дач дали еще пять лет
Госдума приняла в третьем чтении закон о продлении «дачной амнистии». Теперь оформить дачи в собственность можно до 2026 года.
-
«Чеснок пахнет лаком»: Мужчина рассказал о жизни после COVID-19
Деклан Кэссиди из Дублина стал одним из тех, кто подвергся «длительному COVID-19» — редкой форме, при которой симптомы сохраняются несколько месяцев. Переболев коронавирусом в марте–апреле этого года, 53-летний мужчина до сих пор не ощущает вкусов и запахов.
-
Очереди за пособиями по безработице стали больше в пять раз. Тревожно...
В России число людей, получающих пособие по безработице, выросло по сравнению с 2019 годом в пять раз. Такие данные привел директор департамента занятости населения Минтруда России Михаил Кирсанов на заседании в Совете Федерации.
-
Лучшие практики в области государственной национальной политики намерен тиражировать Дом народов России
Готовность тиражировать лучшие практики в области национальной государственной политики проявил Дом народов России. Учреждение выступило организатором ряда семинаров-совещаний и вебинара в Доме Атлантов в Москве с целью показать общественным организациям и гражданам, как можно создавать и реализовывать с высокой эффективностью социальные проекты в сфере развития межнациональных отношений. Со всеми материалами можно познакомиться на сайте организации в разделе «Программа».
-
«Хватит насилия, прими волю народа!»: белорусские писатели написали открытое письмо «батьке»
Почти полторы сотни белорусских писателей, включая нобелевского лауреата Светлану Алексиевич, оставили свои подписи под открытым письмом с требованием незамедлительно прекратить массовые репрессии в отношении граждан страны и «издевательства над людьми, которые хотят перемен». Они хотят, чтобы власть признала свое «поражение» и «приняла волю народа».
-
Умерла актриса Любовь Румянцева
Советская и белорусская актриса театра и кино Любовь Румянцева умерла в возрасте 77 лет, говорится на странице киностудии «Беларусьфильм» в фейсбуке.