Фанаты или вандалы? Могилу Жанны Фриске «украсили» мишурой и новогодними игрушками

Прошло уже более пяти лет с тех пор, как в результате тяжёлой болезни скончалась известная певица Жанна Фриске. К сожалению, слухи и скандалы вокруг её имени продолжаются до сих пор. Несколько дней назад родственники сообщили, что на могиле Жанны побывали вандалы.

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Напомним, что Фриске похоронена на Николо-Архангельском кладбище. Там установлено большое надгробие и бронзовый памятник в полный рост. Сама скульптура с момента её установки не понравилась очень многим. Поклонники посчитали, что достаточно было одного надгробия, а памятник совсем не передаёт характер Жанны.

А на днях неизвестные «украсили» могилу Фриске гирляндами, дождиком и прочими новогодними атрибутами. Многие из тех, кто увидел фотографии в социальных сетях, отметили, что теперь скорбное место выглядит очень странно, и хотят, чтобы всё было как раньше.

Фанаты, не стесняясь в выражениях, стали осуждать в интернете тех, кто это сделал. По их мнению, такие люди заслуживают самого сурового наказания.

Отметим, что это не первый скандал, связанный с памятью артистки. Более года назад сестра Жанны Наталья в одном из придорожных кафе Королёво случайно увидела точную копию скульптуры, которая установлена на кладбище. Владелец заведения поставил её при входе, как рекламу. Тогда Наталья потребовала немедленно убрать копию памятника. Хозяин кафе пытался оправдаться, и вообще стал отрицать сходство статуи с певицей… но потом скульптуру всё-таки демонтировали. Правда извинений так никто и не услышал.

Что касается недавнего инцидента на кладбище, то родители Фриске обратились в полицию и написали заявление. Они надеются, что виновных в осквернении могилы звезды очень скоро найдут и накажут.

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