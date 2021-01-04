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Евгений Петросян: «Все подводят итоги года, а я им любуюсь!»
Анастасия ШИЛОВА   
04 Января 2021 г.
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Многие с нетерпением ждали окончания 2020 года, так как он выдался слишком тяжёлым и хлопотным. Однако для некоторых это был период кардинальных перемен, причём - в лучшую сторону.

Евгений Петросян: «Все подводят итоги года, а я им любуюсь!»


Например, Евгений Петросян в 75 лет стал отцом и, несмотря на все проблемы, связанные с отменой гастролей и съёмок, артист считает 2020 год одним из лучших в своей жизни.

Прямо накануне праздника на странице Петросяна появилась фотография маленького Вагана на руках у папы с подписью: «В Новый год все подводят итоги года, а я любуюсь своим итогом года».

Друзья и поклонники в комментариях отметили, что сын очень похож на отца, а друг и адвокат Сергей Жорин написал: «Это не итог. Это только начало. Всё лучшее – впереди».

Кстати, Евгений Петросян признался, что долго сомневался, стоит ли брать на себя такую ответственность - рождение ребёнка в уже пожилом возрасте. Но Татьяна Брухунова смогла убедить мужа в том, что всё будет хорошо, а возраст нужно рассматривать не как помеху, а как бесценный опыт.

Также Петросян заверил, что сделает всё возможное, чтобы увидеть, как его сын повзрослеет и начнёт самостоятельную жизнь. «Поэтому жить буду долго», - уверен юморист.

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