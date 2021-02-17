Если хочешь быть здоров – стань моржом!

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Долгое время счастливая семья оставалась для Жанны Фриске несбыточной мечтой. В 37 лет она наконец-то исполнилась, певица встретила любимого человека – Дмитрия Шепелева. Но стал ли телеведущий тем долгожданным...
Мотивирующий канал для тех, кто думает о своем здоровье, ведет блогер Игорь на платформе Яндекс Дзен. Называется детище автора «Я – здоровый человек». Игорь проводит прямые эфиры из Царского Села. И многие записи у него тоже... царские. Например: «Советы от Царя Моржа: “Двигайся каждый день!”», «Царь Морж: «Где прорубь, там здоровье...», «Царь Морж: «Не болею никогда...»», «Царь Морж: «Мой день...»» и т.д. И обещает даже морж Игорь прямые эфиры из проруби!
Обратимся к одной из записей блогера, про то, что он никогда не болеет. Вот что пишет Игорь: «И если ты давно хочешь стать здоровым, то оно (здоровье, наверное – прим.) находится от тебя на расстоянии меньше вытянутой руки! Это правда! Его много вокруг нас, но не каждый может увидеть! Природа даёт нам здоровье на каждом шагу и бесплатно! Но мы начинаем понимать это только тогда (не всегда), когда «рак на горе свиснет»! Прокрути свою жизнь, и ты найдёшь много примеров такого отношения к себе! Так что бери от жизни всё, что она тебе даёт! И в первую очередь это касается твоего здоровья!!!»
И тут же предлагает ответить на вопрос: «А ты как считаешь, можно ли всегда оставаться здоровым и от кого в большей степени зависит твоё здоровье:
от стечения обстоятельств;
от родителей;
от тебя самого».
А вы бы как ответили на это, уважаемые читатели? Как-то напрашивается главным здесь третий вариант ответа. Вам так не кажется?
Еще среди поднимаемых блогером тем – о силе маленьких шагов. Вот что пишет об этом в своем посте Игорь: «Заправь утром свою кровать. В этом и проявляется сила маленьких шагов. Практически все, что у меня есть – заслуга небольших, но регулярных действий. Деньги, тело, отношения, окружение не делается за «вечерок». Тут нужны постоянные и системные действия».
Наверное, автор прав. Ведь и про занятия спортом, и про создание финансовой подушки безопасности, и про получение знаний – везде можно сказать, что важна регулярность. А если взять за основу подход «время от времени», то, наверное, ничего не получится.
А вот немного про то, что где прорубь, там и здоровье: « (...) современные темпы жизни, особенно в мегаполисах, возможно выдержать, только уделяя своему организму заслуженное им внимание! Времени нет, как всегда, желания нет, как обычно, да и лень-матушка иногда уводит в другую сторону, ведь правда? Да, есть такие «фишки», но это то, что необходимо убрать из своей жизни, «если хочешь быть здоров, закаляйся!» Да, необходимо сломать тот стереотип, формат, в котором ты живёшь, отказаться от многих старых привычек или, сказав языком целесообразности, «выйти из зоны личного комфорта!» Да, да, да! Комфорт убивает в человеке на уровне подсознания желание двигаться, а ведь движение есть жизнь!!! Вот мы и выстроили с тобой логическую цепочку подтверждения целесообразности ведения здорового образа жизни! Я рад, что ты меня понимаешь, осталось теперь только повернуться в сторону своего здоровья! Оно у тебя одно ...или два ...или три?
Впечатляет фото правда? И далее были выставлены погодные показатели: в Пушкине облачно, -2. Наверное, ледяная процедура Игоря и проходила при такой холодине.
И еще была показана его активность за день. Это дистанция ходьбы и бега – 5 км, шаги – 6341 и еще был пройден один этаж.
Видите, уважаемые читатели, какая скрупулезность в фиксации результатов? Наверное, поэтому и пышет здоровьем этот отважный блогер-морж. А вы могли бы заняться моржеванием и проходить и пробегать в день столько же, сколько он?
Вопиющий случай произошел в одной из школ Якутии — ученик ударил учительницу в лицо. При этом разница в возрасте между ними была не так уж и велика, но, тем не менее, поднимать руку на педагога, хотя бы и молодого — это из рук вон...
Мотивирующий канал для тех, кто думает о своем здоровье, ведет блогер Игорь на платформе Яндекс Дзен. Называется детище автора «Я – здоровый человек». Игорь проводит прямые эфиры из Царского Села. И многие записи у него тоже... царские. Например: «Советы от Царя Моржа: “Двигайся каждый день!”», «Царь Морж: «Где прорубь, там здоровье...», «Царь Морж: «Не болею никогда...»», «Царь Морж: «Мой день...»» и т.д. И обещает даже морж Игорь прямые эфиры из проруби!
Сегодня в России люди, чья работа связана с повышенной опасностью, должны регулярно проходить психиатрическое освидетельствование. Это касается, прежде всего, силовиков, транспортников, педагогов и врачей.
В период майских праздников на полуостров Крым можно будет добраться по 10 железнодорожным маршрутам. Из Москвы и Санкт-Петербурга поезда будут следовать до Симферополя, Евпатории и Севастополя, а из Астрахани, Смоленска, Перми, Омска и Кисловодска — до Симферополя.
В городе Самаре на улице Ново-Садовой местные жители внезапно обнаружили, что остановка общественного транспорта преобразилась: ее стекла оклеили советскими обоями, а в середине в лучших (пост)советских традициях повесили ковер.
Любой кухонный гарнитур может потерять свою привлекательность. Не застрахована такая мебель от всевозможных повреждений, гарнитур хозяева могут использовать длительное время, можно сказать «до дыр». Влага, пар, солнечные лучи – все это вносит свою лепту в дело износа. И что же делать?
У кого не сжимается сердце при виде бездомных голодных кошек? Конечно же, у нас, пожилых (но не только, что уж тут говорить). И если мы с вами может беспрепятственно сколько угодно подкармливать барсиков, то во Франции, оказывается, для этого нужно получить целое специальное удостоверение!
Уголовное преследование врачей за ошибки в лечении принесло свои результаты. Медики признались, что далеко не всегда готовы рисковать при спасении пациентов, ведь если что-то пойдет не так, они отправятся за решетку. И их можно понять с одной стороны. А с другой - как же клятва Гиппократа? И на кого тогда надеяться нам?
Накануне Народный артист России Михаил Боярский попал в больницу с симптомами ОРВИ. Скорую помощь актёру вызвала супруга Лариса Луппиан, которая затем рассказала журналистам подробности о госпитализации.
В Бабушкинском суде прокурор попросила судью назначить оппозиционеру Алексею Навальному наказание в виде штрафа 950 тыс. рублей по делу о клевете на ветерана. Кстати, недавно в Сети опубликовали военную биографию 94-летнего Игната Артеменко. И она впечатляет...
Состояние совладельца «Норникеля» Владимира Потанина достигло отметки в 30 миллиардов долларов. Это абсолютный рекорд для российского списка Forbes. (Это журнал, в котором постоянно публикуются списки богатеньких олигархов и звезд. - прим. МГ.)
В конце минувшего года, когда весь мир захлестнула пандемия, число людей, получающих пособие по безработице в России, выросло по сравнению с 2019 годом в пять раз! Люди массово лишались рабочих мест из-за того, что просели такие сферы, как туризм и общепит (прежде всего). Понятно, что решать проблему давно пора, ведь надо как-то экономику восстанавливать. И вот президент дает указ.
Один из пассажиров самолета Ан-24, который летом 2019 года совершил аварийную посадку в Бурятии, потребовал компенсацию морального ущерба. Мужчина говорит, что ему до сих пор снятся кошмары, а подорванное здоровье ему так и не позволило вернуться к работе.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.