Если хочешь быть здоров – стань моржом!

Мотивирующий канал для тех, кто думает о своем здоровье, ведет блогер Игорь на платформе Яндекс Дзен. Называется детище автора «Я – здоровый человек» . Игорь проводит прямые эфиры из Царского Села. И многие записи у него тоже... царские. Например: «Советы от Царя Моржа: “Двигайся каждый день!”», «Царь Морж: «Где прорубь, там здоровье...», «Царь Морж: «Не болею никогда...»», «Царь Морж: «Мой день...»» и т.д. И обещает даже морж Игорь прямые эфиры из проруби!

Обратимся к одной из записей блогера, про то, что он никогда не болеет. Вот что пишет Игорь: «И если ты давно хочешь стать здоровым, то оно (здоровье, наверное – прим.) находится от тебя на расстоянии меньше вытянутой руки! Это правда! Его много вокруг нас, но не каждый может увидеть! Природа даёт нам здоровье на каждом шагу и бесплатно! Но мы начинаем понимать это только тогда (не всегда), когда «рак на горе свиснет»! Прокрути свою жизнь, и ты найдёшь много примеров такого отношения к себе! Так что бери от жизни всё, что она тебе даёт! И в первую очередь это касается твоего здоровья!!!»

И тут же предлагает ответить на вопрос: «А ты как считаешь, можно ли всегда оставаться здоровым и от кого в большей степени зависит твоё здоровье:

от стечения обстоятельств;

от родителей;

от тебя самого».

А вы бы как ответили на это, уважаемые читатели? Как-то напрашивается главным здесь третий вариант ответа. Вам так не кажется?

Еще среди поднимаемых блогером тем – о силе маленьких шагов. Вот что пишет об этом в своем посте Игорь: «Заправь утром свою кровать. В этом и проявляется сила маленьких шагов. Практически все, что у меня есть – заслуга небольших, но регулярных действий. Деньги, тело, отношения, окружение не делается за «вечерок». Тут нужны постоянные и системные действия».

Наверное, автор прав. Ведь и про занятия спортом, и про создание финансовой подушки безопасности, и про получение знаний – везде можно сказать, что важна регулярность. А если взять за основу подход «время от времени», то, наверное, ничего не получится.

А вот немного про то, что где прорубь, там и здоровье: « (...) современные темпы жизни, особенно в мегаполисах, возможно выдержать, только уделяя своему организму заслуженное им внимание! Времени нет, как всегда, желания нет, как обычно, да и лень-матушка иногда уводит в другую сторону, ведь правда? Да, есть такие «фишки», но это то, что необходимо убрать из своей жизни, «если хочешь быть здоров, закаляйся!» Да, необходимо сломать тот стереотип, формат, в котором ты живёшь, отказаться от многих старых привычек или, сказав языком целесообразности, «выйти из зоны личного комфорта!» Да, да, да! Комфорт убивает в человеке на уровне подсознания желание двигаться, а ведь движение есть жизнь!!! Вот мы и выстроили с тобой логическую цепочку подтверждения целесообразности ведения здорового образа жизни! Я рад, что ты меня понимаешь, осталось теперь только повернуться в сторону своего здоровья! Оно у тебя одно ...или два ...или три?

Впечатляет фото правда? И далее были выставлены погодные показатели: в Пушкине облачно, -2. Наверное, ледяная процедура Игоря и проходила при такой холодине.

И еще была показана его активность за день. Это дистанция ходьбы и бега – 5 км, шаги – 6341 и еще был пройден один этаж.

Видите, уважаемые читатели, какая скрупулезность в фиксации результатов? Наверное, поэтому и пышет здоровьем этот отважный блогер-морж. А вы могли бы заняться моржеванием и проходить и пробегать в день столько же, сколько он?

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