Друзья-юмористы: как развлекались Никулин и Плятт

Юрий Никулин и Ростислав Плятт были не только отличными актёрами, хорошими друзьями, но и знатными юмористами. Артисты любили подшутить над всеми, кто «попадался под руку», но они сами в первую очередь становились жертвами своего же юмора.
Дружба Юрия и Ростислава началась на съёмочной площадке фильма «Деловые люди». Леонид Гайдай в тот раз решил присмотреться к новелле О. Генри «Родственные души», которая рассказывала необычную историю о грабителе и владельце квартиры. Актёры не только составили отличный дуэт, но и сумели вынести его за пределы картины.
Уже после знакомства в 1969 году Плятт вместе с семьёй переехал в «звёздное жилище» на перекрёстке Большой и Малой Броннной, а чуть позже там поселилась и семья Никулина.
Конечно, наши герои часто поводили время вместе, и вот однажды засиделись в гостях у Ростислава. Ночью спиртное закончилась, так что артисты пошли за добавкой, а вместе с ними напросился и сын Никулина Максим, прихватив с собой собаку.
– Иду, веду под руки двух народных артистов СССР и на поводке собачку. Вести трудно, они в кураже, вырываются. Вдруг схватили ограждения, которые ставили на обочине от снега, и перекрыли ими Суворовский бульвар. А сами спрятались за сугробом и хохотали, наблюдая, как машины, доезжая до этого места, разворачивались и ехали обратно, – делился историей Максим.
Продолжить веселье решил Плятт, который взял палку и стал рисовать неприличное слово прямо на сугробе. И тут мимо любителей розыгрышей проехал экипаж ГАИ…
Милиционеры, конечно, узнали актёров и даже подумали, что те участвуют в каких-то съёмках. Правда, когда подъехали ближе, представители органов правопорядка сразу поняли, что артисты чуть перебрали и решили развлечься таким вот способом. Привлекать их к ответственности не стали, к тому же Никулину и Плятту ещё и влетело от разгневанных жён – ну куда их ещё наказывать!
Актёры часто разыгрывали друг друга и своих родственников. Так, однажды Ростислав вывел пальцем на грязном авто друга слова «Помой машину, дурак». Ответа долго ждать не пришлось: Юрий позвонил товарищу посреди ночи и произнёс: «Машину помыл, сам дурак».
В другой раз Плятт решил подшутить над тёшей друга (по предложению самого Никулина, стоит заметить). Прямо во время пьесы актёр, не выходя из роли, произнёс: «Противный дождик всё еще идет. А бедная Мария Петровна выгуливает собачку Кутю». Зрители его слов не поняла, а вот Мария Петровна с удивлением спросила свою дочку: «Это про меня?». Супруга Никулина с улыбкой на лице подтвердила предположение матери – удержаться от смеха после такого милого розыгрыша было просто невозможно.
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Друзья-юмористы: как развлекались Никулин и Плятт
Юрий Никулин и Ростислав Плятт были не только отличными актёрами, хорошими друзьями, но и знатными юмористами. Артисты любили подшутить над всеми, кто «попадался под руку», но они сами в первую очередь становились жертвами своего же юмора.
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