Долгий творческий подъём Татьяны Пельтцер

Лишь в 49 лет Татьяне Пельтцер удалось обрести известность. Спустя ещё пятнадцать лет актриса сумела завоевать сердца многих жителей Советского Союза, создав на экранах образ заботливой и любящей бабушки. Однако самой артистке судьба даже не подарила счастья стать мамой…

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В самом начале ушедшего века, в 1904 году, родилась Татьяна Ивановна. Её отцом был именитый актёр и режиссёр Иоганн Пельтцер, а мать происходила из семьи ортодоксальных евреев.

Дома у Татьяны все члены семьи говорили лишь по-немецки (хотя семья проживала в Москве), таким образом отдавая дань отцовским корням. Так что с детства будущая звезда учила иностранный для неё язык. В дополнение отец давал дочке уроки драматического искусства, что довольно быстро дало свои плоды.

Девочка появилась на сцене в девять лет, спустя год ей стали платить за выступления, а в 11-летнем возрасте ей даже удалось стать значимой звездой отцовской постановки, где она сыграла Серёжу Каренина.

Актёрская карьера Татьяны понемногу продвигалась вверх, а в 1920 году она попала в труппу Театра Политуправления. Несмотря на все творческие заслуги, нашей героине так и не удалось получить диплом, что заметно усложнило её дальнейший актёрский путь. Девушку даже исключили из одного театра «за профнепригодность».

Впрочем, часть вины была и на самой Татьяне, ведь ей катастрофически не хватало актёрской гибкости. Она сама импровизировать не умела, да и на других коллег, которые пытались изобразить что-то «своё», смотрела с ужасом.

Поначалу неудача даже сломила Пельтцер, из-за чего она на время забыла о сцене, отучилась на машинистку и занялась набором текстов. Но тут случился самый настоящий подарок судьбы – немецкий коммунист и философ Ганс Тейблер.

Девушка покорила немца своим остроумием и педантичностью, которые неизменно перекликались с её умением взглянуть на ситуацию под довольно необычным углом. Уже в 1927 году они поженились, а потом и вовсе уехали в Германию. Там Татьяна продолжила работать машинисткой, но о деньгах думать ей не приходилось, ведь супруг-философ смог обеспечить свою возлюбленную.

В чужой стране Татьяна стала элегантно одеваться и тратить время на вполне состоятельные хлопоты. Однажды ей даже удалось поучаствовать в постановке «Инга», которая была основана на русской пьесе. Только вот на этом и закончилась творческая судьба актрисы в Германии.

Тоска по родине с каждым днём лишь усиливалась, да и влюблённость в Ганса постепенно пропадала. Зато на горизонте появился новый кавалер, который к тому же был родом из Советского Союза. И здесь варианты истории немного расходятся: кто-то говорит, что Татьяна сама попросила развода у Ганса, а другие твердят, что это немец прогнал на родину изменившую ему супругу.

Так или иначе, Татьяна вернулась в СССР, вновь вернула себе фамилию отца и отправилась на сцену… к сожалению, в очередной раз неудачно.

Пельтцер пришлось вернуться к работе машинисткой, а с наступлением неспокойной середины 30-х годов она уехала с братом из столицы в провинцию.

К 1938 году целеустремлённая артистка вернулась в Москву и в очередной раз постучалась в театр имени Моссовета, где ей когда-то поставили диагноз «профнепригодность». Свою творческую страсть Татьяна нашла в театре миниатюр, где она наконец-то смогла показать себя с лучшей стороны, отыгрывая простых советских женщин.

За образами банщиц и нянек стояла титаническая проработка каждого жеста, каждой детали мимики, благодаря которой актрисе удавалась столь достоверно играть так понравившиеся народу роли.

В кино Пельтцер дебютировала с фильмом «Свадьба», где она появилась лишь в одном эпизоде. В 1945 году она сыграла в кинокартине «Простые люди», которую отложили в долгий ящик на 11 лет, не выпуская кино в прокат.

Долгожданная слава пришла к Татьяне с появлением спектакля «Свадьба с приданным». Постановка получила широкую известность на территории всего Советского Союза, а потом ещё и воплотилась на телевизионных экранах. Этот успех разделила и Татьяна Ивановна, которой на тот момент было 49 лет. Она сыграла тунеядку и алкоголичку Лукерью Похлёбкину, запомнившуюся многим современникам артистки.

Татьяна отличалась самостоятельностью и умеренной тягой к вредным привычкам. Она курила, никогда не питалась в столовых и даже молотый кофе не покупала: сама готовила еду, сама обжаривала и молола сырые кофейные зёрна.

В личной жизни у Пельтцер больше не случилось значительных изменений. Разве что со своим бывшим супругом она всегда поддерживала связь и даже смогла сохранить нежные отношения.

Последние годы жизни артистка держалась с трудом. Она страдала от болезни Альцгеймера, из-за чего её поместили в психиатрическую лечебницу. Впрочем, о звезде внимательно заботился персонал медучреждения, так что нужды Татьяна Ивановна не знала.

И даже со смертью Татьяна Пельтцер встретилась совершенно спокойно. Утром 16 июля 1992 года, как это обычно бывало, актриса позавтракала, выкурила свою любимую сигарету, после чего сиделка покинула нашу героиню на несколько часов. Когда сотрудница вновь зашла в палату к артистке, то обнаружила лишь её бездыханное тело.

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