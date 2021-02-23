Борис Быстров хотел играть в кино, стал гением дубляжа, а счастье нашёл в семье

Нашумевшая роль Бориса Быстрова в «Волшебной лампе Аладдина» не смогла подарить актёру билет в мир большого кино. Впрочем, он не отчаялся и продолжил свой творческий путь.
Любовь к театру проявилась у Быстрова уже в малом возрасте. Со временем она не прошла, так что Борис с радостью поступил в Школу-студию МХАТ, чтобы полностью посвятить себя любимому творчеству. К слову, там он нашёл ещё одно увлечение – живопись. До сих пор, когда приходит муза, Быстров рисует картины и дарит их своим близким и друзьям.
Однако же основной деятельностью нашего героя всё же оставалось актёрство. После вуза он попал в «Ленком», а потом и в труппу театра имени Ермоловой, которая стала его вторым домом. Борис отыграл немало спектаклей, получил отличный опыт и любовь театральной публики, но не это сделало его знаменитым.
Слава пришла к Быстрову после главной роли в фильме «Волшебная лампа Аладдина». В этой картине он снялся сразу после получения диплома, так что нахлынувшая популярность стала для вчерашнего студента крайне приятной неожиданностью.
Только продлилось это счастье недолго. Борис ожидал, что после оглушительного успеха его завалят предложениями отечественные режиссёры, но реальность оказалась куда менее радужной Конечно, съёмки у артиста были. Он сыграл в фильмах «Удар! Еще удар!» и «Приключения желтого чемоданчика», перевоплотился в следователя в «ТАСС уполномочен заявить…», появился в лентах «В Крыму не всегда лето» и «Заряженные смертью».
Но другой заметной роли после Аладдина он так и не получил, да и образ актёра сильно изменился: красивый «принц» чуть располнел и отрастил усы.
С приходом 90-х Борис практически пропал из мира кино и переключился на дубляж. Здесь Быстров смог озвучить немало интересных персонажей, среди которых – Гомер Симпсон, Скуби-Ду и герои артистов Майкла Кейна и Джона Гудмана.
– Когда долго занимаешься этой работой, то уже понимаешь темперамент того или иного артиста, – отмечал Борис Евгеньевич. – Допустим, тот же Майкл Кейн 30 лет назад – это один человек, а сейчас другой. Раньше он был утонченно-ловеласистый тип, такой донжуанистый, а сегодня зрелый, проживший жизнь. Всегда надо отталкиваться от изображения и то, что играет артист, стараться воплотить голосом. Хотя часто бывает такое, тем более в нашем языке, где больше интонаций, чем в английском, что актеры дубляжа преображают персонажа, и он выглядит даже лучше, чем сам исполнитель.
Что касается личной жизни, то любовь пришла к Быстрову спустя полгода после премьеры Аладдина. У него и так было немало поклонниц, но спутницу жизни актёр всё же выбрал из своей творческой среды – ею оказалась актриса Инна Кмит, которая на момент знакомства с нашим героем переключилась на работу телережиссёра.
– И из театра ушла, – рассказывала дочь актрисы. – В «Ленкоме» случился скандал. Режиссер стал к ней приставать, и она влепила ему пощечину. Дедушка дал маме совет: «Иди на телевидение. За ним будущее». Он же смекалистый был у нас.
Инна выглядела очень молодо, хотя была на шесть лет старше Бориса. При этом окружающие думали, что она старше своего избранника аж на 13 лет! К такому конфузу привела небольшая путаница в документах.
Впрочем, возраст всё равно не стал помехой для влюблённых. Они поженились, а уже в 24 года Борис стал отцом девочки Екатерины. В будущем она пойдёт по стопам своих родителей и снимется в картине «Охота на сутенёра». К слову, снимется обнажённой – до неё в нашей стране таким почти никто из артистов не занимался.
Отношения Бориса и Инны продлились десять лет, после чего распались из-за появления в жизни артиста новой женщины.
– Отца из семьи увела танцовщица Татьяна Лейбель. Ее любимый Абдулов ушел к Ирине Алферовой, и она занялась моим папой. Прожили они недолго. При разводе разменяли папину роскошную «двушку» на Пушкинской, которая ему досталась от бабушки. В результате он получил где-то в тмутаракани однокомнатную квартиру, а Татьяна вскоре собралась в Канаду на ПМЖ. Когда папа через два года после того как ушел от нас, развелся с Лейбель, позвонил. Хотел вернуться в семью. Но мама не согласилась. Так и не простила его, – делилась Екатерина Кмит.
Счастье, тем не менее, всё равно пришло к Быстрову. В театре имени Ермоловой он встретил свою судьбу – Ирину Савину. Поначалу он её даже не замечал, но после одного почти случайного разговора они стали общаться намного ближе.
Довольно скоро влюбленные поженились, а в 1989 году на свет появился сын Николай. Он тоже не стал нарушать семейные традиции и уже в детстве занялся творчеством. Поначалу озвучивал американские фильмы, а в 12 лет снялся в сериале «За кулисами». Паренёк даже «подарил голос» легендарному Гарри Поттеру, так что ему точно есть, чем похвастать.
Сам Борис Быстров в кино уже почти не играет, но любимый театр и дубляж бросать не собирается. К тому же у него есть счастливая семья, которую наш герой считает своим главным достижением на жизненном пути.
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Борис Быстров хотел играть в кино, стал гением дубляжа, а счастье нашёл в семье
Нашумевшая роль Бориса Быстрова в «Волшебной лампе Аладдина» не смогла подарить актёру билет в мир большого кино. Впрочем, он не отчаялся и продолжил свой творческий путь.
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