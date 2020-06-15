Блогер Тутти – праздник ярких образов каждый день!

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Как-то закрутили нас в последнее время блогеры, описывающие дела огородные, делящиеся рецептами вкусных блюд, разными полезными бытовыми хитринками и т.д. А ведь хочется праздника, особенно в период изрядно поднадоевшей всем самоизоляции. И его точно можно найти на страничке прекрасной Тутти, стильной дамы, которая демонстрирует миру разные фееричные образы.
Ведет свой блог интересная женщина в популярной сети Instagram. Там о себе Тутти написала следующее: «До сих пор не знаю, кем я хочу быть, когда вырасту». И судя по ней, взрослеть действительно она не торопится. Веселая, зажигательная, бесконечно транслирующая милое озорство. Разве такие дамы стареют? Конечно же, нет!
Часто Тутти фотографируется в замысловатых головных уборах. Но даже когда голову ничего «эдакого» не украшает, то привлекает к себе и просто прическа блогера. Согласитесь, не все женщины отважатся вдруг поносить такую укладку.
Ниже еще представлен один смелый образ. Но настолько все здесь подобрано здорово, что остается только восхищаться. Какая красивая, привлекательная, модная, стильная, необычная – такая дама точно не затеряется среди бабушек на лавочке. С ней и пообщаться захочется, и пригласить куда-нибудь, и просто как следует рассмотреть: как это она умудряется выглядеть вот так феерично.
Еще раз повторимся, что головные уборы – не последний аксессуар в образах Тутти. Шляпки всевозможных фасонов можно найти на фото, но очень часто – замысловато уложенные ткани на голове в том палитре выбранной одежды. «Тюрбаны» дополняют образ Тутти, несут гармонию, подчеркивают стилистику ее одежды. Если наряд черно-белый, к примеру, в таких оттенках будет и «тюрбан» на голове. А хотите увидеть эту женщину ну в очень интересного кроя платье? Тутти, конечно, предоставит своей аудитории и такую возможность.
И этот небанальный наряд, конечно, не единственный в ее коллекции. А в комментарии к следующему Тутти написала о веселом дне бабушек и дедушек в дошкольных учреждениях. Интересно, поражено ли было необычной бабулей садиковское поколение, или им такие экстравагантные и неожиданные своей подачей дамы старшего возраста не в новинку?
Есть фотографии, где Тутти с молодыми девушками, на отдыхе на природе на зеленой лужайке, с коктейлем, с десертом, у водоема, на дне творческой сказки в Сиднее, лежащая на (кажется что живом) слоне, на (точно здесь не живой) корове, запечатленная с единорогом, в концертном зале, рядом с памятником музыканту в Новом Орлеане, со своим мужем Полом прощающаяся с Амстердамом, даже «катающаяся» на месяце и т.д.
Частенько на фото рядом с прекрасной Тутти в кадре присутствует очаровательная маленькая девчушка. Думается, что это все не случайно и малышка, наверное, приходится даме внучкой. Вот вместе два поколения рядом. Может у них в жизни отличные отношения, и они не только родственницы, но еще и подружки? А вы, уважаемые читатели, близки со своими внуками и внучками? Делятся ли они с вами секретами жизни? Выходите ли вы с ними вместе на какие-нибудь мероприятия? Просто фотографируетесь?
Вот такой небольшой рассказ о новом блогере рубрики - Тутти, которая видно, что не скучает и несет сплошной позитив этому миру. И не только дарит хорошее настроение другим, но и сама пребывает, судя по фотографиям, именно в таком же. А вы?
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