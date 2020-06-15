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Блогер Тутти – праздник ярких образов каждый день!
Наталья ЛАНИНА   
15 Июня 2020 г.
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Как-то закрутили нас в последнее время блогеры, описывающие дела огородные, делящиеся рецептами вкусных блюд, разными полезными бытовыми хитринками и т.д. А ведь хочется праздника, особенно в период изрядно поднадоевшей всем самоизоляции. И его точно можно найти на страничке прекрасной Тутти, стильной дамы, которая демонстрирует миру разные фееричные образы.

Блогер Тутти – праздник ярких образов каждый день!



Ведет свой блог интересная женщина в популярной сети Instagram. Там о себе Тутти написала следующее: «До сих пор не знаю, кем я хочу быть, когда вырасту». И судя по ней, взрослеть действительно она не торопится. Веселая, зажигательная, бесконечно транслирующая милое озорство. Разве такие дамы стареют? Конечно же, нет!

Часто Тутти фотографируется в замысловатых головных уборах. Но даже когда голову ничего «эдакого» не украшает, то привлекает к себе и просто прическа блогера. Согласитесь, не все женщины отважатся вдруг поносить такую укладку.

Блогер Тутти – праздник ярких образов каждый день!

Ниже еще представлен один смелый образ. Но настолько все здесь подобрано здорово, что остается только восхищаться. Какая красивая, привлекательная, модная, стильная, необычная – такая дама точно не затеряется среди бабушек на лавочке. С ней и пообщаться захочется, и пригласить куда-нибудь, и просто как следует рассмотреть: как это она умудряется выглядеть вот так феерично.

Блогер Тутти – праздник ярких образов каждый день!

Еще раз повторимся, что головные уборы – не последний аксессуар в образах Тутти. Шляпки всевозможных фасонов можно найти на фото, но очень часто – замысловато уложенные ткани на голове в том палитре выбранной одежды. «Тюрбаны» дополняют образ Тутти, несут гармонию, подчеркивают стилистику ее одежды. Если наряд черно-белый, к примеру, в таких оттенках будет и «тюрбан» на голове.
А хотите увидеть эту женщину ну в очень интересного кроя платье? Тутти, конечно, предоставит своей аудитории и такую возможность.

Блогер Тутти – праздник ярких образов каждый день!

И этот небанальный наряд, конечно, не единственный в ее коллекции. А в комментарии к следующему Тутти написала о веселом дне бабушек и дедушек в дошкольных учреждениях. Интересно, поражено ли было необычной бабулей садиковское поколение, или им такие экстравагантные и неожиданные своей подачей дамы старшего возраста не в новинку?

Блогер Тутти – праздник ярких образов каждый день!

Есть фотографии, где Тутти с молодыми девушками, на отдыхе на природе на зеленой лужайке, с коктейлем, с десертом, у водоема, на дне творческой сказки в Сиднее, лежащая на (кажется что живом) слоне, на (точно здесь не живой) корове, запечатленная с единорогом, в концертном зале, рядом с памятником музыканту в Новом Орлеане, со своим мужем Полом прощающаяся с Амстердамом, даже «катающаяся» на месяце и т.д.

Частенько на фото рядом с прекрасной Тутти в кадре присутствует очаровательная маленькая девчушка. Думается, что это все не случайно и малышка, наверное, приходится даме внучкой. Вот вместе два поколения рядом. Может у них в жизни отличные отношения, и они не только родственницы, но еще и подружки? А вы, уважаемые читатели, близки со своими внуками и внучками? Делятся ли они с вами секретами жизни? Выходите ли вы с ними вместе на какие-нибудь мероприятия? Просто фотографируетесь?

Блогер Тутти – праздник ярких образов каждый день!

Вот такой небольшой рассказ о новом блогере рубрики - Тутти, которая видно, что не скучает и несет сплошной позитив этому миру. И не только дарит хорошее настроение другим, но и сама пребывает, судя по фотографиям, именно в таком же. А вы?

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