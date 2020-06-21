Блогер из народа Светлана: вся её жизнь как на ладони

Светлана Гительман, как она сама о себе пишет, «жена Бати и мама Руслана», с успехом блогерствует в сети Instagram .

Наполнение странички у женщины в основном с «кулинарно-бытовым» уклоном. Здесь представлены, к примеру, небольшого формата ролики: о стирке футболки сына с таблетками аспирина, подаче приготовленной картошки своим домочадцам (в песенном сопровождении, между прочим), о своей трапезе – копченостями с... йогуртом, дегустации шоколадки и собственноручно испеченной пиццы, о поисках на территории домохозяйства угля, когда стало вдруг холодно, о встрече с подругой Людмилой и т.д.

Подача в видео слишком уж незатейливая, даже не понимаешь, такая на самом деле эта дама «простоватая» или прицельно эпатирует публику. В поле обзора ее жизни попадает очень многое, даже ожидание такси, чтобы съездить в магазин за покупками. Нашелся здесь еще и... стриптиз. Правда, это видео было шуточным, там Светлана продемонстрировала, как она похудела.

А вот так блогер ходила на работу. Трудится она, оказывается, на ниве продаж: реализует цветы и венки. Ассортимент, как говорится, вечного бизнеса, был немного в ролике виден. На рынке никого, торговли никакой. «Ходим из угла в угол», - отмечала Светлана.



В некоторых роликах снимается и сам батя (муж), которого зовут Георгий. Например, мужчина был запечатлен в видео за приготовлением ужина. Еда была выбрана им нехитрая: яичница и колбаса. Кулинарить Светлана в тот день сама не смогла – приболела.

Готовка, еда, еда и готовка... Когда же будет этом блоге что-то еще?.. Нашлось. Например, ролик про выход на соревнования, где на ринге собиралась биться невестка Светланы Ольга. Чтобы как-то украсить видео или доказать, что она действительно имеет принадлежность к жесткому спорту, девушка продемонстрировала на камеру несколько характерных движений. Верится ей, точно драться умеет.





Есть еще ролики, где зачем-то разбивается монитор, про покупку крана на кухню, измерение уровня сахара (блогер страдает коварной болезнью?), зафиксированы всевозможные посиделки и много другого. Также имеются видео, связанные с ЗОЖ, это здоровый образ жизни, напомним. К примеру, в одном из роликов Светлана рассказала, что вместе с сыном Русланом она решила начать баскетбольно-волейбольные тренировки. Продемонстрировала она здесь движения с мячиком. Была одета при этом в халат. Интересно, а когда спортивная жизнь начнется по-настоящему, она тоже на тренировках и играх будет в халате? Это же так неудобно!

Еще на спортивную тему был ролик о тренировке рук при помощи штанги. Что любопытно, спортатрибут был самодельного производства. Были связаны чем-то в комплект бутылки. И с обеих сторон они нанизаны были на палку. Несколько упражнений этот чудо-снаряд более-менее выдержал. А потом, при приземлении на пол, неожиданно развалился. Забавно на все это смотреть, конечно.

Пройдясь по страничке Светланы, как-то до конца и не прояснилось: то ли она действительно так живет, то ли наоборот стремится лишь сплошь удивлять свою публику. Женщина одновременно и открытая, но и загадка. И если вы, уважаемые читатели, зайдете к ней виртуально в гости, может, поделитесь: какой вам увидится эта дама и ее блогерство?

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