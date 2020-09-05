Белые и чёрные полосы в жизни Сюзаны Виейры

Королева бразильских сериалов Сюзана Виейра 23 августа отпраздновала свой 78 день рождения! Давайте вспомним о творческих успехах и любовных похождениях легендарной актрисы, у которой найдётся немало фанатов даже в нашей стране.

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Родители Сюзанны Виейры были дипломатами, так что бедность ей не грозила. Девочка получила дорогое и качественное образование, мечтала о балетной карьере, но после школы серьёзно изменила свои планы – Сюзанна захотела стать актрисой.

Первые пробы оказались неудачными, но упорную девушку всё-таки взяли в сериал «Вечная ночь». Только вот её супруг, режиссёр Режис Кардозу, был очень недоволен первыми творческими шагами актрисы, даже пытался её остановить, но не смог. У пары появился сын Родригу, однако, Сюзанна отдавала всё своё время съёмочной площадке, так что почти не уделяла внимания собственному ребёнку.

– Родригу доставалось мало моего внимания, но я всегда очень любила его. Сын был моей наградой за труды. Я хотела, чтобы у него было всё. Возможно, он на что-то обижен, но это не влияет на наши отношения, – однажды призналась звезда.

Брак с Режисом со временем распался, а Сюзанну полностью поглотила актёрская карьера. В год она появлялась минимум в двух проектах, так что зрители всё больше влюблялись в восходящую звезду.

Сама актриса тем временем отдавала себя коротким романам с коллегами по цеху и бизнесменами, пока не встретила продюсера Карсона Гардезабала. Он упорно ухаживал за Сюзанной, а потом уговорил её на официальный брак. Именно с Карсоном у актрисы были самые долгие отношения, к тому же огромная слава пришла к Сюзанне как раз в период этого замужества.

Первой весточкой будущего успеха стала второстепенная роль в сериале «Секрет тропиканки». А уже после этого проекта Сюзанна попала в знакомую для жителей нашей страны троицу сериалов: «Во имя любви», «Воздушные замки» и «Женщины в любви». Так актриса обрела популярность на территории России и многих других стран, что сделало её звездой международного уровня.

На пике своей карьеры, после долгих 16 лет брака Сюзанна развелась с Карсоном и продолжила покорять сердца зрителей со всего света. В 2004 году актриса получила роль в сериале «Хозяйка судьбы», который буквально разорвал телерейтинги Бразилии. Такой успех вновь сделал Сюзанну главной звездой страны, так что за её личной жизнью стали следить ещё более пристально.

Настоящим подарком для папарацци стал роман звезды с полицейским Марселу Силву, который был намного младше своей избранницы. Уже в 2006 году они поженились, но вскоре выяснилось, что Марселу не был верен своей супруге. Простить измену Сюзанна не смогла, так что в 2008 году подала на развод.

К сожалению, история молодого полицейского закончилась плачевно. Он пытался вымолить прощение у любимой актрисы, но у него ничего не вышло. В итоге Марселу не смог смириться с потерей, подсел на наркотики, а потом и вовсе умер от передозировки – и это всего спустя месяц после начала бракоразводного процесса!

Этот случай серьёзно раздразнил бразильские СМИ, и они стали в унисон обвинять Сюзанну в жестокости: мол, это она стала причиной смерти экс-супруга. Негативный новостной фон, подкреплённый озлобленной публикой, заставил актрису на время покинуть телевидение.

Вернулась на экраны она спустя два года, а в 2013 году снялась в успешном сериале «Любовь к жизни».

Новые жизненные проблемы пришли к Сюзанне в 2015 году. Тогда врачи поставили ей крайне неприятный диагноз – хронический лимфолейкоз. Проявляется это заболевание по-разному, начиная от обычного дискомфорта, заканчивая головными болями и ослабленным иммунитетом.

И по сей день актриса вынуждена бороться с этой бедой. Самый сложный период лечения уже позади, но отказываться от помощи врачей нельзя: полностью вылечиться от этого недуга невозможно!

Актрисе пришлось даже пересмотреть свой график работ, но отказываться от творчества она не стала. Сюзанна Виейра регулярно хвастается семейными фотографиями в соцсетях, порой даже публикует свои снимки в бикини. И непрестанно убеждает своих фанатов: никогда не стоит опускать руки, ведь после чёрной полосы вам обязательно встретится белая!

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