Алексей Маклаков – долгий путь от провинциального актёра до «прапорщика Шматко»

Легендарного прапорщика Шматко воплотил на экране актёр Алексей Маклаков. Ему удалось создать крайне убедительный и юморной образ, даже несмотря на то, что в действительности артист посвятил армии всего шесть дней своей жизни.

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Алексей Маклаков появился на свет в Москве. Своего отца он видел лишь на старых фотографиях, однако же мать будущего артиста не переставала повторять ему – папа был хорошим человеком. Заботиться о сыне женщине приходилось в одиночку, но со своей задачей она успешно справилась. Кстати, в официальных источниках не указано, что именно случилось с отцом будущего актёра. Ходят слухи, что он был женат, поэтому мать Маклакова не распространялась об их отношениях.

С самого детства Лёша был душой компании, умел рассмешить любого хорошей шуткой. В то же время он прилежно учился, а после выпуска даже хотел пойти в медицинский университет. Но тут друзья стали уговаривать его поступать в театральный. Парень был уверен, что у него это получится, так что решил поспорить на ящик вина – если не пройдёт, то друзьям придётся проставиться!

В результате харизматичного парня приняли без проблем. А вот ящик вина ему пришлось отдавать частями, порой даже занимая деньги у тех, с кем он и спорил.

Поначалу Алексей поступил и в медицинский, и в театральный вуз, но довольно скоро он забрал документы из меда. Причина оказалась банальной: парень просто не смог выносить вид крови.

Любопытно, что для роли известного на всю Россию прапорщика Шматко у Маклакова почти не было реальной подготовки. В армии он пробыл всего шесть дней, а почему так произошло – актёр умалчивает. Зато именно эта роль весёлого прапорщика сделала артиста любимым и знаменитым на всю страну.

В любовной жизни артиста тоже есть свои секреты. Оказывается, ещё в 24 года он стал отцом. Сначала Алексей переехал в Томск по театральным делам, но задержался в городе, потому что встретил свою любовь. Так у актёра появился сын Прохор, но в этой семье Маклаков чувствовал себя одиноким – его избранница слишком уж много времени уделяла своей профессии архитектора.

Тогда актёр уехал из города и долгое время не виделся со своим сыном, хотя и платил ему алименты. Родные люди встретились намного позже, но Прохор всё же простил своего отца за уход из семьи.

Другая история, очень похожая на первую, произошла с некой Олей из медицинского вуза. Маклаков влюбился в девушку, сделал ей предложение, а потом у супругов появился сын Илья. Но и в этом случае актёр не смог надолго остаться в семье. Довольно скоро артист собрал вещи и просто ушёл.

Поначалу и творческих успехов в жизни Алексея было немного. Когда артисту стукнуло 35 лет, он захотел новых свершений, новых побед. Тогда он решил попытать счастье в знаменитом театре Маяковского, хотя и не очень верил в свои силы. А зря, ведь его приняли на сцену театра с первой попытки.

Потом на артиста начали сыпаться небольшие кинороли, а серьёзным везением стала картина «Ночной дозор», в которой Алексей сыграл запоминающуюся роль. Ну и наконец-то пришли «Солдаты», где наш герой перевоплотился в прапорщика Шматко и сумел завоевать всероссийскую популярность.

В это же время распался очередной брак артиста. Новая супруга Татьяна просто подала на развод, хотя у неё с Алексеем была общая дочь Николь.

Ещё одним испытанием для Маклакова стала смерть матери. Женщина успела лишь посмотреть короткие отрывки со съёмок сериала, но так и не увидела, как её сын становится знаменитым.

«Солдаты» подарили артисту не только известность, но и настоящую семью. Маклаков познакомился с Анной Романцевой, которая также трудилась над сериалом. Девушка оказалась моложе своего коллеги на 23 года, так что поначалу Алексей даже не знал, как начать за ней ухаживать.

Тогда артист пригласил красавицу в кафе, но прямо во время романтической беседы у Анны тихонько украли полушубок.

– Теперь ты от меня никуда не денешься, – шутливо заметил Маклаков, – Пока новую шубку не тебе не куплю, никуда не отпущу!.

Так и вышло. За свою новую любовь он держится всеми силами. У Алексея и Анны появились две дочери – Ирина и София. Теперь актёр не намерен сбегать из семьи, и даже признаётся, что хочет воспитать сына вместе со своей возлюбленной.

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