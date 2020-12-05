Александр Васильев рассказал, какой цвет может испортить практически любой образ

После длительного карантинного перерыва Александр Васильев вместе с популярной программой «Модный приговор» снова вернулся к работе.

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И в одном из недавних выпусков Васильев был очень разочарован, тем, как «народный стилист» подобрал костюм для героини передачи. Больше всего модельер был недоволен цветом наряда, а именно – одним из оттенков голубого. По его мнению, данный цвет «полностью нивелировал естественную красоту девушки» и, наоборот, подчеркнул самые невыгодные черты её образа.

Поэтому Александр Александрович провёл небольшую лекцию по этому поводу. Он настоятельно рекомендовал с большой осторожностью подходить к выбору вещей в светло-голубой гамме. Например, бледные оттенки этого цвета совершенно нельзя носить без макияжа, особенно шатенкам, так как это создаёт эффект болезненности на лице.

По его мнению, с голубым цветом и его оттенками легче всего ошибиться, поэтому лучше всего доверить выбор хорошему специалисту.

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