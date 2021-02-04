Цветоводы, не дайте себя обмануть!

Весна, время посевного «зуда» цветоводов и просто любителей. Так и тянет посеять, и не только разумное и вечное, а в основном цветное и редкое. А на фоне этого предпосевного ажиотажа активизируются жулики, торгующие семенами небывалой красоты цветов, несуществующих в природе. Чтобы не потратить деньги на подобные «цветочки аленькие» и не пополнить ряды обманутых и разочарованных цветоводов, прочитайте этот полезный текст.

«На днях был у меня довольно странный телефонный разговор. Позвонила женщина, спросила семена пеларгоний, причём нужны ей были не «абы какие, а помахровее и розочками». Я ответила ей, что такие пеларгонии размножать нужно только черенками и семян розоцветных не существует в природе.

Женщина на это сильно удивилась и высказала немаленькую порцию недовольства, мол, я желаю нажиться на продаже черенков, раскручиваю на дорогие покупки, а семенами то и дешевле, и проще. Вон подруга её в магазине купила пакетики с семенами розоцветковой и тюльпаноцветковой пеларгонии и не одно растение она вырастит, а целый цветник из пакетиков-то.

Да, верно, продают такие семена.

Мне лично в прошлом году владелица цветочного магазина предлагала, мол, пришли редкие семена пеларгоний, там и розочками, и тюльпанчиками, и как она выразилась, помпончиками, и яркая зелёно-жёлтая махровая, и редчайшая, представляете, голубая! Говорит, разбирают влёт, торопитесь купить, не успеете.

Самое страшное в этой истории – толпы обманутых.

Ну не может быть семенами розоцветная пеларгония. Просто потому, что цветы её стерильны и никогда не завязывают семян.

Розоцветное строение цветка это результат селекционной работы, причём очень кропотливой с сотнями промежуточных и выбраковываемых из работы экземпляров.

Тюльпаноцветковых сортов пеларгоний вообще на пальцах пересчитать.

Почему, ведь они охотно завязывают семена?

Да всё потому, что ген тюльпанистого строения цветка – это редкая мутация, причём не очень устойчивая.

О синей и голубой окраске пеларгоний сказано уже очень много, садовая герань – пожалуйста, но у пеларгоний нет в природе такого цвета.

Как, впрочем, нет и ярких жёлтых расцветок цветов, только бледные лимонные тона.

Да, согласна, перспектива вырастить из семян сразу целую клумбу розоцветных пеларгоний, очень заманчива, да ещё и небывалой расцветки.

Но селекция пока не может похвастаться подобными достижениями. Не стоит бросаться на явный обман в погоне за сомнительной перспективой.

Вырастет у Вас из таких семян всё та же промышленная пеларгония».