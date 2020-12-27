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Особенности выращивания акалифы
По инф. vk.com   
27 Декабря 2020 г.
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Акалифа это цветущее растение, которое в быту называют «Лисий хвост». Однако такое название можно в полной мере отнести только к одной из разновидностей растения, а именно к акалифе щетинистоволосистой. Только его вытянутые малиновые соцветия немного напоминают хвост лисы. Такая разновидность цветка является самой распространенной среди цветоводов.

Особенности выращивания акалифы

Еще одним видом растения, часто встречающимся на подоконниках, является Акалифа Уилкса или Вилкеза. Хотя цветы у этого вида растения не такие привлекательные как у предыдущей разновидности, зато листья имеют великолепную окраску. Для выращивания акалифы в домашних условиях имеются все плюсы. Она быстро растет и не требует к себе особого внимания. Разнообразные на первый взгляд виды акалифы, одинаковы в уходе.

Температурный режим

Растение является теплолюбивым и крайне негативно относиться к сквознякам. Если вы планируете выносить цветок в летнее время на балкон или на открытую веранду, то следует защитить ее от сквозного продувания. Сквозняк может погубить растение. Приемлемой температурой воздуха в летний период для акалифы является 20-25 градусов. Зимой удовлетворительной температурой считается не ниже +18 градусов. Идеальными температурными условиями для цветка, это температура закрытого помещения.

Необходимое освещение

Много света и затененность от солнца – именно то, что нужно цветку. При недостаточном освещении растение вытянется, а листья потускнеют. Это испортит внешний вид акалифы.

Режим полива

Акалифа влаголюбивое растение. Летом, когда температура воздуха превышает 20 градусов, поливать растение рекомендуется много и часто. Зимой полив необходимо несколько сократить. Но нельзя допускать пересушивания грунта в горшке.

Не любит растение и сухого воздуха. В жаркий период времени цветок необходимо опрыскивать. Для того, чтобы воздух вокруг растения всегда оставался влажным, горшок с акалифой ставят на поддон и насыпают на него гальку или керамзит. Увлажняя поддон с наполнителем, тем самым вы увлажняете воздух вокруг растения.

Подкормка растения

С весны и заканчивая осенью, в горшок с растением вносят минеральные удобрения, концентрация которого составляет 0,1-0,2%. Подкорка производится раз в 15 дней. Зимой подкормку обычно прекращают.

Пересадка

Если растение молодое, то его пересаживают ежегодно. В дальнейшем пересадку делают один раз в 3-4 года. Но исходя из практики, быстрорастущее растение за такой большой период времени сильно разрастается и становиться не красивым, поэтому будет нуждаться в пересадке, обрезке и обновлении. Зачастую есть смысл вырастить другое растение, более молодое, чем пересаживать старое, потерявшее свою прелесть.

Пересаживают растение весной. Для почвы есть одно условие. Она должна быть легкой, хорошо пропускать воду и воздух. Посадочную почву можно приобрести в магазине, а можно сделать самостоятельно. Для этого необходимо смешать по одной части дерновой земли, листовой земли, перегноя, торфа и песка.

Обрезка

Если ваше растение взрослое, то подойдет такой момент времени, когда оно сильно разрастется и будет нуждаться в обрезке. Если ваше старое растение вам дорого, или вы не хотите выращивать новое, то необходимо растение обрезать до состояния пенька, примерно 20-и сантиметровой высоты. Хотя эта мера покажется несколько жестокой, но сделать надо именно так.

Далее на пенек можно одеть полиэтиленовую пленку и поместить под стеклянный колпак. Такие меры помогут растению дать новые побеги и пережить безжалостную операцию. Обрезанное растение необходимо часто опрыскивать и проветривать, периодически снимая конструкцию из пакета и банки. Хорошие результаты для адаптации растения дает опрыскивание его водным раствором циркона из расчета 2 капли препарата на 1 литр воды.

Размножение

Для того, чтобы размножить цветок, не потребуется каких-то особых навыков. Акалифу можно размножить либо черенками, либо семенами. Для семян можно применить смесь из песка и листовой земли, в пропорции 1:1. Семена высеваются весной. Для их успешного проращивания, необходимо обеспечить температурный режим в районе 20 градусов. Для ускорения проращивания семян, можно соорудить маленькую тепличку над контейнером и обеспечить ему нижний подогрев.

Размножение акалифы черенками – еще более простой процесс. Для укоренения подойдет почва из песка и торфа, смешанных в равной пропорции. Для черенков выбираются древесные отростки с верхушки растения. Считается, что укоренять черенки можно круглогодично. Но у «Лисьего хвоста», черенки лучше приживаются весной. До посадки материал окунается в стимулятор для корней и сверху прикрывается пленкой. После 2 месяцев растение прищипывают для большей кустистости.

Акалифа относится к ядовитым растениям. При контакте с ним следует соблюдать осторожность, и одевать перчатки. Общение растения с детьми и домашними животными следует ограничить.

Источник : vk.com

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  • Особенности выращивания акалифы
    Акалифа это цветущее растение, которое в быту называют «Лисий хвост». Однако такое название можно в полной мере отнести только к одной из разновидностей растения, а именно к акалифе щетинистоволосистой. Только его вытянутые малиновые соцветия немного напоминают хвост лисы. Такая разновидность цветка является самой распространенной среди цветоводов.
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