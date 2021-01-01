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А вы так пробовали подкармливать растения?
По инф. vk.com   
01 Января 2021 г.
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Интересная подкормка домашних цветов.

А вы так пробовали подкармливать растения?

Глюкозу и витамин В1 используют для удобрения особо ценных комнатных и кадочных растений. На 5 литров воды нужно 5 мл глюкозы и 2 мл витамина В1.

Пять-шесть поливов с интервалом в 2 недели, и ваши растения отблагодарят мощным ростом и обильным цветением.

Источник: vk.com

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