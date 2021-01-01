|
А вы так пробовали подкармливать растения?
|По инф. vk.com
|01 Января 2021 г.
|
Интересная подкормка домашних цветов.
Глюкозу и витамин В1 используют для удобрения особо ценных комнатных и кадочных растений. На 5 литров воды нужно 5 мл глюкозы и 2 мл витамина В1.
Пять-шесть поливов с интервалом в 2 недели, и ваши растения отблагодарят мощным ростом и обильным цветением.
Источник:
|
Интересное на нашем портале для пожилых: Алла Пугачева • Остеопороз • Смерть • Коллекции и коллекционеры • Тайны и сенсации • Онкология • Льготы • Компенсации • Наследство • Возрастная мода • Семья • Монархи • Инвалидность • Секс пожилых • Общественное мнение • Путешествия • Гимнастика 50+ • Медицинские льготы для пенсионеров, о которых все помалкивают • Мистика • Мошенники атакуют пенсионеров • Новости образования • Сбережения! • Секреты красоты • Долгожители • Из жизни звезд! • Гадание на афоризмах • Обращение в ЕСПЧ - как сделать? • КОРОНАВИРУС!!! • Для самоизоляции: культура-online • Как найти свой идеальный вес после 50 лет? • Фото из СССР • Прием поздравлений на сайте •