А вы так пробовали подкармливать растения?

Интересная подкормка домашних цветов.

Глюкозу и витамин В1 используют для удобрения особо ценных комнатных и кадочных растений. На 5 литров воды нужно 5 мл глюкозы и 2 мл витамина В1.

Пять-шесть поливов с интервалом в 2 недели, и ваши растения отблагодарят мощным ростом и обильным цветением.