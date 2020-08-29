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Спасибо за прекрасный отдых!
От имени всех экскурсантов ветеран труда Вера Семеновна Дмитриева   
29 Августа 2020 г.
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Уважаемая редакция! Хочу через вашу газету «Мои года» выразить благодарность председателю первичного Совета ветеранов № 12 (поселок Энергетиков) Свердловского района Иркутска Валентину Александровну Уварову за организацию для нас, пенсионеров посёлка, экскурсионной поездки на канатную дорогу и в архитектурно-этнографический музей «Тальцы», которая состоялась 11 августа этого года.

Спасибо за прекрасный отдых!

Также благодарим администрацию музея «Тальцы» и, в частности, экскурсовода Галкину Елизавету Николаевну, директора канатной дороги Гаврилова Ивана Анатольевича за показ экспозиций музея и подробный рассказ о жизни наших предков, а также гендиректора автоколонны № 1880 Майок Сергея Георгиевича за представленный автобус и водителя этой автоколонны Бельболь Андрея Васильевича за проявленную чуткость к ветеранам.
Спасибо вам всем! Отдохнули мы в этот день просто прекрасно!

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
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