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Совет ветеранов Свердловского округа поздравляет
Председатель В. Г. Дубянский   
05 Марта 2021 г.
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Поздравляем женщин Свердловского округа г. Иркутска с первым праздником Весны – 8 Марта! Совет ветеранов Свердловского округа поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий, желаем здоровья, благополучия, удачи!

Совет ветеранов Свердловского округа поздравляет

С 90-летием:

Семечко Бориса Григорьевича

Быкову Пелагею Михайловну

С 85-летием:

Белоусова Виктора Михайловича

Подкоратову Галину Яковлевну

Денисова Вячеслава Геннадьевича

С 80-летием:

Лебедок Любовь Николаевну

Меринову Алю Васильевну

Сахаровского Ивана Яковлевича

Гаврилову Людмилу Петровну

Немазанникову Инну Николаевну

Гиндуллину Клару Хайдоровну

Скаребневу Алевтину Гавриловну

С 75-летием:

Печаткина Владимира Ивановича

Мартыненко Анатолия Дмитриевича

Заваруева Сергея Леонидовича

Шлапакову Людмилу Алексеевну

С 70-летием:

Юскову Лидию Сергеевну

Дроздюк Светлану Никитичну

Лиморенко Галину Григорьевну

Воробьёву Татьяну Викторовну

Попову Галину Алексеевну

Литвинцева Владимира Николаевича

Крылова Александра Ивановича

Толмачёва Василия Игнатьевича

Иванову Светлану Александровну

С 65-летием:

Дозморову Ларису Михайловну

Джигоеву Людмилу Сергеевну

Белову Ольгу Мироновну

С 60-летием:

Брежневу Светлану Степановну

Исаеву Ларису Олеговну

С днем рождения:

Гадючко Тамару Николаевну

Чекалину Нэлли Иннокентьевну

Пегову Эльзу Давасовну

Хочунян Людмилу Александровну

Кусова Владимира Андреевича

Галактионову Любовь Ивановну

Смекалову Тамару Ивановну

Хлопенко Ивана Васильевича

Волченкову Валентину Константиновну

Комарову Лидию Александровну

Овечкину Галину Иннокентьевну

Чупрова Александра Григорьевича

Евсееву Веру Сергеевну

Иванец Александру Петровну

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
  • Расскажите об этом своим друзьям!

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