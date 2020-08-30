ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов
Председатель В. Г. Дубянский   
30 Августа 2020 г.
Изменить размер шрифта

Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий и желает здоровья, благополучия, удачи!

Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов

С 95-летием:

Сырову Евдокию Филипповну

С 90-летием:

Лебедеву Розалию Васильевну

Комаревскую Веру Павловну

Николаева Валентина Михайловича

Кирий Веру Пантелеймоновну

Звереву Валентину Викторовну

Черкашину Нину Ивановну

С 80-летием:

Висман Анну Георгиевну

Усову Надежду Филипповну

Васильеву Валентину Никитичну

Улитовскую Ванду Константиновну

Якимову Тамару Васильевну

Никонову Валентину Сергеевну

Вахрушеву Нину Ивановну

Слатину Лидию Николаевну

С 75-летием:

Комарову Ангелину Александровну

Чибанову Галину Яковлевну

Рыбинского Георгия Васильевича

Битюкову Эльвиру Алиевну

Погодаеву Наталью Николаевну

С 70-летием:

Гаврилову Татьяну Александровну

Шатаеву Татьяну Михайловну

С 65-летием:

Митеву Надежду Николаевну

Семёнову Надежду Ивановну

Хохлачёва Сергея Степановича

С днем рождения:

Бобренко Наталью Кирилловну

Саврасову Надежду Владимировну

Шанину Евгению Александровну

Михайлову Тамару Николаевну

Синюю Тамару Ивановну

Долгополову Зою Петровну

Темникова Евгения Гавриловича

Абашко Наталью Андреевну

Боровик Клавдию Александровну

Шиповскую Анну Николаевну

Якупова Айрата Касимовича

Быстрову Ольгу Константиновну

Верхотурова Юрия Иннокентьевича

Маценко Николая Кузьмича

Зуеву Наталью Семёновну

Шигаева Валерия Александровича

Пожидаеву Валентину Александровну

Балкаева Валерия Алексеевича

Агееву Валентину Васильевну

Баученову Таисию Деомидовну

Загороднего Николая Прохоровича

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 
  • ЭТОТ РАЗДЕЛ ДЛЯ ВАС, если ваша цель - поздравление пожилых (поздравляем с юбилеем, поздравляем бабушку или дедушку, поздравляем ветеранов - или целый трудовой коллектив, бывает и такое!) Как это сделать - см. по ссылке.