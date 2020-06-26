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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов
Председатель В. Г. Дубянский   
26 Июня 2020 г.
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий. Желаем здоровья, благополучия, удачи!

Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов

С 95-летием:

Тарасову Лилию Матвеевну

С 90-летием:

Басову Татьяну Ивановну

Григорьева Ивана Емельяновича

С 85-летием:

Карнакову Надежду Георгиевну

Гаврилину Антонину Ильиничну

Фурина Валентина Александровича

С 80-летием:

Бахтину Екатерину Никитичну

Романова Александра Павловича

Ворошко Альбину Ивановну

Есева Виктора Александровича

Суханову Нэлю Семёновну

Шашкину Лидию Ивановну

Клыпину Валентину Ивановну

Костюченко Галину Дмитриевну

С 75-летием:

Атавину Нину Иосифовну

Томашевскую Светлану Яковлевну

Спесивцева Виталия Александровича

Рубанову Риту Сергеевну

С 70-летием:

Ильину Анастасию Михайловну

Шпакова Александра Павловича

Соколова Сергея Николаевича

Акулову Алевтину Леонидовну

С днем рождения:

Ивченко Рамму Мухтаровну

Лиманского Анатолия Дмитриевича

Григорьеву Тамару Ивановну

Пермякову Нину Фёдоровну

Якубёнок Ивана Васильевича

Кононову Анну Ильиничну

Кононенко Зою Арефьевну

Мартынову Татьяну Михайловну

Лукину Валентину Викторовну

Тарасенко Екатерину Николаевну

Касьянову Антонину Андреевну

Белькевич Нюсю Иннокентьевну

Мануйлову Риму Степановну

Савицкую Нину Николаевну

Селивоник Юлию Ивановну

Никитину Татьяну Георгиевну

Сокольникову Галину Михайловну

Тарасову Галину Петровну

Лотонцеву Людмилу Алексеевну

Кобяшева Петра Николаевича

Ракову Антонину Алексеевну

Степанову Татьяну Георгиевну

Щербакову Лидию Михайловну

Литвинцеву Галину Александровну

Некрасову Нину Евгеньевну

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
  • Расскажите об этом своим друзьям!

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