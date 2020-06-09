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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами
Председатель В. Г. Дубянский   
09 Июня 2020 г.
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий. Желаем здоровья, благополучия, удачи!

Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами

С 102-летием:

Баранникову Марфу Константиновну

С 90-летием:

Денисова Евгения Владимировича

С 85-летием:

Знайденко Любовь Борисовну

Медведева Эрмингельда Петровича

Гаврик Клавдию Семёновну

С 80-летием:

Степанову Варвару Ивановну

С 75-летием:

Кайнову Дину Ивановну

С 70-летием:

Вролосян Ирину Алексеевну

Широк Наталью Алексеевну

С днем рождения:

Горшкову Людмилу Валентиновну

Крапивину Анну Васильевну

Тютюрину Антонину Филипповну

Иванова Никона Иннокентьевича

Труфанову Елену Ивановну

Аксаментова Константина Ивановича

Рудых Анну Александровну

Роман Людмилу Васильевну

Липинскую Тамару Тимофеевну

Шарыпову Людмилу Ивановну

Стрелкову Нину Константиновну

Кашпурова Вячеслава Ивановича

Нейман Ольгу Николаевну

Фонарёву Иду Васильевну

Буточкину Раису Фёдоровну

Захарову Ирину Ивановну

Дудакову Валентину Ивановну

Шигаеву Любовь Петровну

Рудакова Михаила Ивановича

Коробейникова Анатолия Лукича

Деменёву Лидию Николаевну

Малонушенко Мирию Самуиловну

Петраковскую Ольгу Ростиславовну

Кузнецову Любовь Степановну

Проньшину Зинаиду Григорьевну

Литвинцева Игоря Александровича

Удодову Саиду Мухамедовну

Наталевича Константина Соломоновича

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
  • Расскажите об этом своим друзьям!

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