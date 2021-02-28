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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами
Председатель В. Г. Дубянский   
28 Февраля 2021 г.
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий и желает здоровья, благополучия, удачи!

Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами

С 90-летием:

Балаханову Антонину Ивановну

Кузьмину Евдокию Ивановну

Вайнер-Кротову Нину Васильевну

Подоровскую Анну Михайловну

С 85-летием:

Пименову Галину Куприяновну

Литвинцеву Евдокию Фёдоровну

Ильина Анатолия Иннокентьевича

Синельникову Антонину Николаевну

Даниленко Лидию Михайловну

Захарчук Тамару Павловну

Плютто Евгения Владимировича

Легову Серафиму Михайловну

С 80-летием:

Котовщикова Виталия Макаровича

Николаеву Раизу Степановну

Бусыгину Анну Иннокентьевну

Малиновскую Зинаиду Ефремовну

Шабалину Светлану Аркадьевну

Дворенович Альбину Николаевну

Куклина Анатолия Константиновича

С 75-летием:

Пицурина Бориса Ильича

Моспанову Людмилу Александровну

Неделяеву Татьяну Алексеевну

Сергеева Алексея Андриановича

С 70-летием:

Верхотурова Сергея Ивановича

Попову Галину Степановну

Купрякову Надежду Ивановну

Михалькову Лидию Михайловну

С днем рождения:

Файтельсона Абрама Наумовича

Буракову Людмилу Леонидовну

Ермолаеву Валентину Александровну

Жукову Антонину Даниловну

Снегирёву Галину Николаевну

Москвитину Надежду Алексеевну

Белоусову Галину Сергеевну

Сидоренко Александра Ивановича

Манушкина Владимира Филипповича

Ракшу Татьяну Ивановну

Лягонину Людмилу Васильевну

Ленскую Валентину Юзефовну

Платонова Юрия Николаевича

Посекалину Людмилу Ивановну

Гортэ Татьяну Леонидовну

Халтуеву Валентину Константиновну

Прудникова Виктора Васильевича

Тудубона Хандажаба Эрдэниевича

Лавренкову Тамару Петровну

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
  • Расскажите об этом своим друзьям!

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