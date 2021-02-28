Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий и желает здоровья, благополучия, удачи!
С 90-летием:
Балаханову Антонину Ивановну
Кузьмину Евдокию Ивановну
Вайнер-Кротову Нину Васильевну
Подоровскую Анну Михайловну
С 85-летием:
Пименову Галину Куприяновну
Литвинцеву Евдокию Фёдоровну
Ильина Анатолия Иннокентьевича
Синельникову Антонину Николаевну
Даниленко Лидию Михайловну
Захарчук Тамару Павловну
Плютто Евгения Владимировича
Легову Серафиму Михайловну
С 80-летием:
Котовщикова Виталия Макаровича
Николаеву Раизу Степановну
Бусыгину Анну Иннокентьевну
Малиновскую Зинаиду Ефремовну
Шабалину Светлану Аркадьевну
Дворенович Альбину Николаевну
Куклина Анатолия Константиновича
С 75-летием:
Пицурина Бориса Ильича
Моспанову Людмилу Александровну
Неделяеву Татьяну Алексеевну
Сергеева Алексея Андриановича
С 70-летием:
Верхотурова Сергея Ивановича
Попову Галину Степановну
Купрякову Надежду Ивановну
Михалькову Лидию Михайловну
С днем рождения:
Файтельсона Абрама Наумовича
Буракову Людмилу Леонидовну
Ермолаеву Валентину Александровну
Жукову Антонину Даниловну
Снегирёву Галину Николаевну
Москвитину Надежду Алексеевну
Белоусову Галину Сергеевну
Сидоренко Александра Ивановича
Манушкина Владимира Филипповича
Ракшу Татьяну Ивановну
Лягонину Людмилу Васильевну
Ленскую Валентину Юзефовну
Платонова Юрия Николаевича
Посекалину Людмилу Ивановну
Гортэ Татьяну Леонидовну
Халтуеву Валентину Константиновну
Прудникова Виктора Васильевича
Тудубона Хандажаба Эрдэниевича
Лавренкову Тамару Петровну
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Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий и желает здоровья, благополучия, удачи!
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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
С юбилеем:
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет родившихся с 26 февраля по 4 марта с юбилеем:
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет
С днём рождения пенсионеров СПР, родившихся в феврале. Желаем долгих лет жизни, оптимизма, крепкого здоровья.
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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
С юбилеями и памятными датами
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 22 февраля по 28 февраля.
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Ректорат и Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляют
Поздравляем ветеранов-политехников с Днём защитника Отечества! Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет родившихся с 19 по 25 февраля с днём рождения:
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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
С юбилеями и памятными датами:
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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет
Поздравляем ветеранов с Днём защитника Отечества! Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий и желает здоровья, благополучия, удачи!
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 15 февраля по 21 февраля.
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, тепла от родных и близких.
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ИГООИ «Багульник» поздравляет
ИГООИ «Багульник» поздравляет с днем рождения:
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Союз пенсионеров мкр-на Первомайский г. Иркутска поздравляет
Союз пенсионеров мкр-на Первомайский г. Иркутска поздравляет всех мужчин с Днем защитника Отечества.
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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет родившихся с 12 по 18 февраля:
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, тепла от родных и близких.
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 8 февраля по 14 февраля.
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий и желает здоровья, благополучия, удачи!
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Союз пенсионеров России Кировского района г. Иркутска поздравляет пенсионеров
Союз пенсионеров России Кировского района г. Иркутска поздравляет пенсионеров, родившихся в феврале:
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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
С юбилеями и памятными датами!
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Поздравляем Лидию Георгиевну и Александра Михайловича Потаповых
Дорогие наши Лидия Георгиевна и Александр Михайлович Потаповы!
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет родившихся с 5 по 11 февраля
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 1 февраля по 7 февраля.
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, тепла от родных и близких.
-
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий и желает здоровья, благополучия, удачи!
-
Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
С юбилеями и памятными датами:
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ИГООИ «Багульник» поздравляет с днем рождения
ИГООИ «Багульник» поздравляет с днем рождения:
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет с днём рождения пенсионеров
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет с днём рождения пенсионеров, родившихся в январе. Желаем долгих лет жизни, оптимизма, крепкого здоровья, счастья, благополучия.
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет родившихся с 29 января по 4 февраля с юбилеем:
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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
С юбилеями и памятными датами
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 25 января по 31 января.
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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет с юбилеями и памятными датами!
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет
С юбилеями и памятными датами
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Поздравляем Татьяну Михайловну и Николая Михайловича Лаптевых
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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий, желает здоровья, благополучия, удачи!