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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами
Председатель В. Г. Дубянский   
12 Февраля 2021 г.
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий и желает здоровья, благополучия, удачи!

Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами

С 95-летием:

Матюхину Лидию Макаровну

Копыченко Нину Демьяновну

Тюкавкину Марию Семёновну

С 90-летием:

Машину Валентину Васильевну

Власову Анну Васильевну

С 85-летием:

Корнееву Валентину Васильевну

Преловскую Тамару Ивановну

Мамонтову Любовь Адольфовну

С 80-летием:

Макшакову Галину Васильевну

Разикову Динару Петровну

Семьину Галину Сауловну

Ребяченко Евдокию Спиридоновну

С 75-летием:

Губкина Валентина Александровича

Вакулину Зинаиду Алексеевну

Шаповалову Клавдию Ивановну

Скороходову Татьяну Николаевну

С 70-летием:

Полшувалова Владимира Николаевича

Крыжаева Владимира Михайловича

Слюсаренко Нину Геннадьевну

Меркулову Валентину Фёдоровну

С 65-летием:

Ушакову Наталью Фёдоровну

Золотухина Юрия Евгеньевича

С 60-летием:

Полуполтыных Маргариту Никитичну

С днем рождения:

Султанчину Надежду Давыдовну

Сахарову Инну Кузьминичну

Андрееву Анну Сергеевну

Мурашкину Валентину Гавриловну

Кузнецову Клавдию Васильевну

Куранду Тамару Васильевну

Егорову Галину Ивановну

Борисову Анну Павловну

Живодёрову Людмилу Александровну

Бабицину Светлану Александровну

Бабкину Раису Николаевну

Кошевую Валентину Степановну

Халлик Антонину Афанасьевну

Минакову Пелагею Петровну

Курагу Галину Павловну

Батухтину Нину Евгеньевну

Попову Лидию Максимовну

Львову Любовь Степановну

Галкину Надежду Алексеевну

Теплоухову Валентину Михайловну

Степанову Татьяну Андреевну

Сутырину Тамару Матвеевну

Креталову Людмилу Владимировну

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
  • Расскажите об этом своим друзьям!

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