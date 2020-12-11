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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами
Председатель В. Г. Дубянский   
11 Декабря 2020 г.
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий, желает здоровья, благополучия, удачи!

Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами

С 90-летием:

Куницину Нину Ивановну

Прокопьеву Валентину Яковлевну

Исаченко Александру Ивановну

С 85-летием:

Шутову Валентину Фёдоровну

Ревученко Любовь Степановну

Нецветаеву Екатерину Степановну

Житова Юрия Николаевича

С 80-летием:

Сенотову Зинаиду Михайловну

Ишрокалову Людмилу Андреевну

Костенко Зою Ивановну

Трапезникову Нину Николаевну

Судельникову Тамару Афанасьевну

Дутову Татьяну Иннокентьевну

Кожевникова Николая Васильевича

Ветрову Марию Максимовну

Сахаровскую Галину Ивановну

С 75-летием:

Шеметову Нину Петровну

Наранскую Тамару Михайловну

С 70-летием:

Карнапольцеву Валентину Иосифовну

Маньшину Елену Васильевну

С 65-летием:

Комарова Николая Григорьевича

Савельеву Ольгу Ильиничну

Цыганкову Тамару Владимировну

Нехороших Наталью Владимировну

Григорьеву Лидию Андреевну

С днем рождения:

Ламонову Надежду Степановну

Ган Нину Артемьевну

Смирнову Раису Васильевну

Гореву Галину Ивановну

Бугрееву Нину Александровну

Тюменцеву Анну Фёдоровну

Кушнарёву Ульяну Тарасовну

Агееву Степаниду Афанасьевну

Дикову Антонину Алексеевну

Крайнову Тамару Фёдоровну

Копыток Любовь Фадеевну

Савченко Галину Семёновну

Попова Иннокентия Кузьмича

Гонтаря Владимира Ивановича

Портнягину Галину Семёновну

Фомину Зинаиду Андреевну

Спирина Геннадия Петровича

Котель Татьяну Владимировну

Еловегу Людмилу Ивановну

Бридицкую Веру Никандровну

Михалёву Анну Георгиевну

Мацвейко Николая Николаевича

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
  • Расскажите об этом своим друзьям!

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