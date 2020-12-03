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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами
Председатель В. Г. Дубянский   
03 Декабря 2020 г.
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Поздравляем с юбилейными датами ветеранов всех категорий, желает здоровья, благополучия, удачи!

Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами

С 90-летием:

Пономарёву Эвелину Григорьевну

С 85-летием:

Цырбаревич Полину Ивановну

Шадрина Иннокентия Ильича

Соловецкую Галину Георгиевну

Богомолову Анисью Филимоновну

Еранскую Любовь Ивановну

Богородникову Валентину Александровну

Грибанову Людмилу Анатольевну

С 80-летием:

Федосееву Зинаиду Егоровну

Ермолаеву Ольгу Егоровну

Низовцеву Бэллу Вячеславовну

Савельеву Халису Александровну

Бордодымову Елену Юрьевну

Каземирского Геннадия Петровича

Губерёву Екатерину Ивановну

Камынину Альбину Александровну

Серышеву Лидию Александровну

С 75-летием:

Нецветаева Виктора Александровича

Гуляеву Галину Александровну

С 70-летием:

Тагаеву Светлану Александровну

Пелагейкину Лидию Анатольевну

Сергееву Валентину Ивановну

С 65-летием:

Ярчейкину Людмилу Геннадьевну

Кажинскую Валентину Леонтьевну

Гамзу Марину Матвеевну

С днем рождения:

Моисеева Геннадия Моисеевича

Налунину Ангелину Павловну

Козлову Валентину Николаевну

Жерлову Марину Викторовну

Крапивину Анну Васильевну

Попугаева Сергея Михайловича

Чмула Митрофана Иосифовича

Щербакову Нину Владимировну

Квашнину Галину Михайловну

Шубину Варвару Федоровну

Грудинину Анну Александровну

Бондаренко Тамару Григорьевну

Михайленко Веру Фёдоровну

Урусова Николая Фёдоровича

Прохорову Валентину Петровну

Каширцеву Екатерину Георгиевну

Николаеву Александру Павловну

Еланцову Людмилу Акимовну

Дубровину Людмилу Николаевну

Быганову Екатерину Григорьевну

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
  • Расскажите об этом своим друзьям!

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