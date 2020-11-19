Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий, желает здоровья, благополучия, удачи!
С 95-летием:
Мельникова Михаила Ефимовича
С 90-летием:
Пригожаеву Екатерину Давыдовну
Павлову Екатерину Яковлевну
Ершову Любовь Кузьминичну
С 85-летием:
Гришину Тамару Сергеевну
Лебедеву Марию Ивановну
Ананьеву Тамару Борисовну
Волкова Виктора Вениаминовича
Викину Нину Ивановну
Пазо Ирину Александровну
Шутову Валентину Фёофановну
Шульгу Любовь Фёдоровну
С 80-летием:
Куделину Клавдию Ивановну
Сидорову Тамару Егоровну
Поддубняк Галину Дмитриевну
Огаркову Лидию Григорьевну
Минееву Нину Ивановну
С 75-летием:
Белолокоткова Бориса Викторовича
Леванову Екатерину Петровну
Перфильеву Татьяну Ивановну
С 70-летием:
Васюк Людмилу Гавриловну
Карцева Михаила Степановича
Какунину Галину Фёдоровну
Петрову Любовь Анатольевну
Куличенко Нину Андреевну
С 65-летием:
Габееву Татьяну Викторовну
Андрееву Валентину Георгиевну
С 60-летием:
Берещинову Ларису Васильевну
С днем рождения:
Козлову Валентину Васильевну
Боровченко Людмилу Алексеевну
Кислицину Ирину Константиновну
Кабанову Евгению Александровну
Носыреву Клавдию Александровну
Широкову Галину Андреевну
Курочкина Василия Лазаревича
Дудакову Екатерину Артемьевну
Якушину Екатерину Павловну
Малышеву Тамару Ивановну
Бергер Тамару Карловну
Леонову Галину Фёдоровну
Попову Любовь Николаевну
Клява Геннадия Александровича
Веденееву Таисью Васильевну
Богданову Екатерину Кирилловну
Иванову Екатерину Афанасьевну
Устинова Михаила Ефимовича
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Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий, желает здоровья, благополучия, удачи!
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Коллектив известного в нашей области предприятия по добыче, комплексной переработке знаменитых сибирских самоцветов и изготовлению из них различных изделий поздравляет своих коллег, родившихся в ноябре, с днём рождения! Это:
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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий и желает здоровья, благополучия, удачи!
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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет с юбилеями и днями рождения
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет с днём рождения пенсионеров СПР, родившихся в октябре! Желаем долгих лет жизни, оптимизма, крепкого здоровья, счастья, благополучия.
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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет с памятными датами
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет родившихся с 30 октября по 5 ноября с днём рождения:
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Спасибо!
От всей души выражаю огромную благодарность за поздравления ветеранов-пенсионеров ИрНИТУ (Политеха) в связи с 90-летним юбилеем университета:
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий и желает здоровья, благополучия, удачи!
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет родившихся с 23 по 29 октября:
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 19 по 25 октября.
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, удачи и исполнения желаний.
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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
С юбилеями и днями рождения!
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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
С юбилеями и днями рождения!
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ИГООИ «Багульник» поздравляет с днем рождения
ИГООИ «Багульник» поздравляет с днем рождения:
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 12 по 18 октября.
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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет с юбилеями и днями рождения
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий и желает здоровья, благополучия, удачи!
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Поздравляем родной Политех
Глубокоуважаемые ветераны Иркутского национального исследовательского технического университета!
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Поздравляем Черкашину Тамару Степановну
Актив первичной ветеранской организации «Ушаковская» г. Иркутска поздравляет своего председателя Черкашину Тамару Степановну с 65-летним юбилеем.
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем!
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, удачи и исполнения желаний.
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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет родившихся с 16 по 22 октября:
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Поздравляем Филиппову Нину Шандуровна
Общественный совет ИГООИ «Багульник» приносит свои искренние извинения и поздравляет с прошедшим днем рождения Филиппову Нину Шандуровну.
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 5 по 11 октября.
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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
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С юбилеем, сибирячка!
10 октября отмечает свой 85-летний юбилей замечательный человек, умелый организатор и руководитель, да и просто неординарная творческая личность – Нина Васильевна Николаенко.
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет родившихся с 9 по15 октября:
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ОАО «Байкалкварцсамоцветы» поздравляет с днем рождения
Коллектив известного в нашей области предприятия по добыче, комплексной переработке знаменитых сибирских самоцветов и изготовлению из них различных изделий поздравляет своих коллег, родившихся в октябре, с днём рождения!
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Поздравляем с юбилеем Михайлову Любовь Васильевну
Милая наша Михайлова Любовь Васильевна!
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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет с днями рождения и юбилеями
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, удачи и исполнения желаний.
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Совет ветеранов Свердловского округа поздравляет с юбилейными датами ветеранов
Президиум Совета ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет пенсионеров с праздником – Днём мудрого человека! Не будем унывать!