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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами
Председатель В. Г. Дубянский   
19 Ноября 2020 г.
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий, желает здоровья, благополучия, удачи!

Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами

С 95-летием:

Мельникова Михаила Ефимовича

С 90-летием:

Пригожаеву Екатерину Давыдовну

Павлову Екатерину Яковлевну

Ершову Любовь Кузьминичну

С 85-летием:

Гришину Тамару Сергеевну

Лебедеву Марию Ивановну

Ананьеву Тамару Борисовну

Волкова Виктора Вениаминовича

Викину Нину Ивановну

Пазо Ирину Александровну

Шутову Валентину Фёофановну

Шульгу Любовь Фёдоровну

С 80-летием:

Куделину Клавдию Ивановну

Сидорову Тамару Егоровну

Поддубняк Галину Дмитриевну

Огаркову Лидию Григорьевну

Минееву Нину Ивановну

С 75-летием:

Белолокоткова Бориса Викторовича

Леванову Екатерину Петровну

Перфильеву Татьяну Ивановну

С 70-летием:

Васюк Людмилу Гавриловну

Карцева Михаила Степановича

Какунину Галину Фёдоровну

Петрову Любовь Анатольевну

Куличенко Нину Андреевну

С 65-летием:

Габееву Татьяну Викторовну

Андрееву Валентину Георгиевну

С 60-летием:

Берещинову Ларису Васильевну

С днем рождения:

Козлову Валентину Васильевну

Боровченко Людмилу Алексеевну

Кислицину Ирину Константиновну

Кабанову Евгению Александровну

Носыреву Клавдию Александровну

Широкову Галину Андреевну

Курочкина Василия Лазаревича

Дудакову Екатерину Артемьевну

Якушину Екатерину Павловну

Малышеву Тамару Ивановну

Бергер Тамару Карловну

Леонову Галину Фёдоровну

Попову Любовь Николаевну

Клява Геннадия Александровича

Веденееву Таисью Васильевну

Богданову Екатерину Кирилловну

Иванову Екатерину Афанасьевну

Устинова Михаила Ефимовича

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
  • Расскажите об этом своим друзьям!

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