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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами
Председатель В. Г. Дубянский   
13 Ноября 2020 г.
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий, желает здоровья, благополучия, удачи!

Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами

С 102-летием:

Зуева Николая Антоновича

С 95-летием:

Торопова Михаила Алексеевича

С 90-летием:

Косенкову Зинаиду Михайловну

Шевченко Павла Яковлевича

Ерзикова Анатолия Фёдоровича

Злобину Любовь Сергеевну

С 85-летием:

Сытину Валентину Петровну

Гученкову Анну Ивановну

Поскотину Галину Захаровну

Хомякову Галину Михайловну

Никонову Валентину Прокопьевну

Сарайкину Александру Петровну

С 80-летием:

Дмитриеву Галину Филипповну

Рязанову Нину Никитичну

Ходана Бориса Васильевича

Кузекцову Зинаиду Петровну

Каштанову Викторию Юрьевну

Багрия Ивана Степановича

С 75-летием:

Касьянова Виктора Яковлевича

Кульдееву Альбину Александровну

Гранину Светлану Садыковну

С 70-летием:

Полякову Ольгу Александровну

Сизой Галину Анатольевну

С 65-летием:

Белькову Нину Андреевну

С днем рождения:

Пацевич Альбину Адольфовну

Сапунову Лидию Евгеньевну

Качур Татьяну Никитичну

Бакулину Октябрину Сергеевну

Королёву Элеонору Фёдоровну

Яковлеву Зифу Ибатовну

Деревцову Зинаиду Михайловну

Дмитриеву Веру Семёновну

Рубаненко Ольгу Анатольевну

Ревякину Людмилу Николаевну

Шолохову Анастасию Васильевну

Попову Любовь Николаевну

Брилюк Галину Михайловну

Сороковикову Глафиру Феофановну

Афанасьеву Валентину Казымовну

Яношек Антонину Павловну

Каукину Марию Осиповну

Калимуляину Татьяну Галимутовну

Королёву Мариэмму Алексеевну

Салацкого Валерия Николаевича

Карасёву Антонину Ивановну

Смолина Михаила Григорьевича

Солдатову Лидию Фёдоровну

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
  • Расскажите об этом своим друзьям!

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