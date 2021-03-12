Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий, желаем здоровья, благополучия, удачи!
С 90-летием:
Камозину Евдокию Васильевну
Киселёву Зинаиду Афанасьевну
Губич Александру Михайловну
Бермана Бориса Викторовича
С 85-летием:
Иванову Марию Григорьевну
Елтышеву Социалу Андриановну
Годяеву Любовь Алексеевну
С 80-летием:
Лайченко Анатолия Ильича
Шабельную Людмилу Степановну
Томачеву Алевтину Михайловну
Синяева Виктора Михайловича
Соболеву Нину Николаевну
Кремзикову Эмилию Андреевну
С 75-летием:
Коснаки Надежду Константиновну
Шахову Лидию Алексеевну
Фирсову Веру Петровну
Кусраеву Тамару Николаевну
С 70-летием:
Данилову Викторию Степановну
Мочалову Тамару Прокопьевну
Бородину Галину Владимировну
Копылову Лидию Николаевну
С 60-летием:
Данилину Людмилу Ивановну
С днем рождения:
Скорнякову Марию Филипповну
Бурову Вассу Георгиевну
Хондогарову Галину Иннокентьевну
Николенко Ольгу Алексеевну
Конечных Валентину Андреевну
Шергина Михаила Ивановича
Шиманскую Галину Владимировну
Ташлыкова Александра Николаевича
Талашова Леонида Пантелеймоновича
Крашенинникову Татьяну Петровну
Полищук Сталину Николаевну
Власенко Нэлли Михайловну
Миклошевич Людмилу Владимировну
Гришину Любовь Евгеньевну
Черепанова Владимира Алексеевича
Самойлову Елену Иосифовну
Костину Татьяну Ивановну
Пятницкую Любовь Александровну
Расулова Исмаила Шагемуратовича
Табарову Дору Еремеевну
Кузнецову Евдокию Платоновну
Плотникова Алексея Семёновича
Шумилову Нину Ивановну
Бабенко Елизавету Николаевну
Сенаторова Владимира Николаевича
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Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
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Поздравляю с 90-летним юбилеем Бурдукову Евдокию Степановну
С юбилеем, наша дорогая!
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С юбилеем, Ольга Моисеевна!
10 марта исполнилось 95 лет со дня рождения Ольги Моисеевны Сосны – ветерана труда, стоматолога-хирурга высшей категории, видного общественного деятеля Иркутска, замечательного человека, неординарной личности.
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий, желаем здоровья, благополучия, удачи!
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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
С юбилеями и памятными датами
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет
Поздравляем родившихся с 12 по 18 марта
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Общественный совет ИГООИ «Багульник» поздравляет всех женщин с праздником 8 Марта
Общественный совет ИГООИ «Багульник» поздравляет всех женщин с праздником 8 Марта, с праздником Весны!
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Союз пенсионеров России Кировского района г. Иркутска поздравляет
Поздравляем родившихся в марте пенсионеров и всех с праздником весны!
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Дорогие сотрудницы уважаемой нами газеты «Мои года»!
Иркутская городская общественная организация инвалидов «Багульник» поздравляет весь женский коллектив газеты «Мои года» с праздником весны, радости и цветов!
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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет с юбилеями и днями рождения!
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Ректорат и Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляют
Ректорат и Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляют наших дорогих женщин с Днем 8 Марта!
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Коллектив «Байкалкварцсамоцветы» поздравляет своих коллег с днем рождения
Коллектив известного в нашей области предприятия по добыче, комплексной переработке знаменитых сибирских самоцветов и изготовлению из них различных изделий поздравляет своих коллег, родившихся в марте, с днём рождения! Это:
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет родившихся с 5 по 11 марта
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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 1 марта по 7 марта.
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Поздравляем с золотой свадьбой
Поздравляем с золотой свадьбой Камиля Нуртыновича и Любовь Валентиновну Кутлиахметовых!
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Совет ветеранов Свердловского округа поздравляет
Поздравляем женщин Свердловского округа г. Иркутска с первым праздником Весны – 8 Марта! Совет ветеранов Свердловского округа поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий, желаем здоровья, благополучия, удачи!
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, долголетия, исполнения желаний, тепла от родных и близких и душевного спокойствия.
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ИГООИ «Багульник» поздравляет
С днем рождения:
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий и желает здоровья, благополучия, удачи!
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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
С юбилеем:
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет родившихся с 26 февраля по 4 марта с юбилеем:
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет
С днём рождения пенсионеров СПР, родившихся в феврале. Желаем долгих лет жизни, оптимизма, крепкого здоровья.
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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
С юбилеями и памятными датами
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 22 февраля по 28 февраля.
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Ректорат и Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляют
Поздравляем ветеранов-политехников с Днём защитника Отечества! Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет родившихся с 19 по 25 февраля с днём рождения:
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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
С юбилеями и памятными датами:
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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет
Поздравляем ветеранов с Днём защитника Отечества! Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий и желает здоровья, благополучия, удачи!
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 15 февраля по 21 февраля.
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, тепла от родных и близких.
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ИГООИ «Багульник» поздравляет
ИГООИ «Багульник» поздравляет с днем рождения:
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Союз пенсионеров мкр-на Первомайский г. Иркутска поздравляет
Союз пенсионеров мкр-на Первомайский г. Иркутска поздравляет всех мужчин с Днем защитника Отечества.
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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
Поздравляем c юбилеями и памятными датами:
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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
С юбилеями и памятными датами!
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет родившихся с 12 по 18 февраля:
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, тепла от родных и близких.
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 8 февраля по 14 февраля.
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий и желает здоровья, благополучия, удачи!
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Союз пенсионеров России Кировского района г. Иркутска поздравляет пенсионеров
Союз пенсионеров России Кировского района г. Иркутска поздравляет пенсионеров, родившихся в феврале:
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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
С юбилеями и памятными датами!
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Поздравляем Лидию Георгиевну и Александра Михайловича Потаповых
Дорогие наши Лидия Георгиевна и Александр Михайлович Потаповы!
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет родившихся с 5 по 11 февраля
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 1 февраля по 7 февраля.
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, тепла от родных и близких.
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий и желает здоровья, благополучия, удачи!
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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
С юбилеями и памятными датами:
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ИГООИ «Багульник» поздравляет с днем рождения
ИГООИ «Багульник» поздравляет с днем рождения:
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет с днём рождения пенсионеров
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет с днём рождения пенсионеров, родившихся в январе. Желаем долгих лет жизни, оптимизма, крепкого здоровья, счастья, благополучия.
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет родившихся с 29 января по 4 февраля с юбилеем:
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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
С юбилеями и памятными датами