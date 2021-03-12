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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет
Председатель В. Г. Дубянский   
12 Марта 2021 г.
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий, желаем здоровья, благополучия, удачи!

Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами

С 90-летием:

Камозину Евдокию Васильевну

Киселёву Зинаиду Афанасьевну

Губич Александру Михайловну

Бермана Бориса Викторовича

С 85-летием:

Иванову Марию Григорьевну

Елтышеву Социалу Андриановну

Годяеву Любовь Алексеевну

С 80-летием:

Лайченко Анатолия Ильича

Шабельную Людмилу Степановну

Томачеву Алевтину Михайловну

Синяева Виктора Михайловича

Соболеву Нину Николаевну

Кремзикову Эмилию Андреевну

С 75-летием:

Коснаки Надежду Константиновну

Шахову Лидию Алексеевну

Фирсову Веру Петровну

Кусраеву Тамару Николаевну

С 70-летием:

Данилову Викторию Степановну

Мочалову Тамару Прокопьевну

Бородину Галину Владимировну

Копылову Лидию Николаевну

С 60-летием:

Данилину Людмилу Ивановну

С днем рождения:

Скорнякову Марию Филипповну

Бурову Вассу Георгиевну

Хондогарову Галину Иннокентьевну

Николенко Ольгу Алексеевну

Конечных Валентину Андреевну

Шергина Михаила Ивановича

Шиманскую Галину Владимировну

Ташлыкова Александра Николаевича

Талашова Леонида Пантелеймоновича

Крашенинникову Татьяну Петровну

Полищук Сталину Николаевну

Власенко Нэлли Михайловну

Миклошевич Людмилу Владимировну

Гришину Любовь Евгеньевну

Черепанова Владимира Алексеевича

Самойлову Елену Иосифовну

Костину Татьяну Ивановну

Пятницкую Любовь Александровну

Расулова Исмаила Шагемуратовича

Табарову Дору Еремеевну

Кузнецову Евдокию Платоновну

Плотникова Алексея Семёновича

Шумилову Нину Ивановну

Бабенко Елизавету Николаевну

Сенаторова Владимира Николаевича

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
  • Расскажите об этом своим друзьям!

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