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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет
Председатель В. Г. Дубянский   
20 Февраля 2021 г.
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Поздравляем ветеранов с Днём защитника Отечества! Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий и желает здоровья, благополучия, удачи!

Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет

С 95-летием:

Носову Александру Фёдоровну

С 90-летием:

Евсееву Марию Степановну

Тарасову Александру Ивановну

Ткачёву Агафью Сафоновну

С 85-летием:

Савельеву Валентину Николаевну

Макарову Галину Гавриловну

С 80-летием:

Швец Галину Андреевну

Пашкова Дмитрия Павловича

Житова Михаила Григорьевича

Соцердатову Галину Васильевну

Извольскую Ольгу Трофимовну

С 75-летием:

Михайлову Валентину Александровну

Коржову Наталью Васильевну

С 70-летием:

Черных Александра Сергеевича

С 65-летием:

Баженову Людмилу Михайловну

Пестроченко Юрия Николаевича

Нестерову Наталью Анатольевну

Сверж Ольгу Вадимовну

Донских Татьяну Дмитриевну

С 60-летием:

Кочергину Елену Дмитриевну

Теряеву Людмилу Георгиевну

Баранову Елену Андреевну

С днем рождения:

Мищенко Нину Викторовну

Кузьмину Надежду Васильевну

Ковалихину Тамару Ивановну

Субботенко Николая Александровича

Чукавину Надежду Павловну

Потёмкину Зою Николаевну

Рогожину Валентину Павловну

Глазунова Олега Михайловича

Румянцеву Тамару Ивановну

Решетникову Валентину Гавриловну

Анохина Семёна Васильевича

Сенокосова Льва Алексеевича

Басманову Нину Александровну

Ерыгину Марию Ивановну

Медведеву Ларису Гавриловну

Терновую Аллу Валерьевну

Манькову Любовь Иннокентьевну

Кутнякова Николая Павловича

Рудых Надежду Степановну

Олейникову Татьяну Михайловну

Долгову Татьяну Васильевну

Кузянину Тамару Ивановну

Лысёнок Валентину Иннокентьевну

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
  • Расскажите об этом своим друзьям!

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