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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет
Председатель В. Г. Дубянский   
05 Февраля 2021 г.
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий и желает здоровья, благополучия, удачи!

Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов

С 90-летием:

Воробьёву Прасковью Елизаровну

С 85-летием:

Самойленко Нону Владимировну

Волкову Нину Григорьевну

Шапорову Евгению Тимофеевну

Волгареву Галину Александровну

С 80-летием:

Полякову Нину Степановну

Колмакову Лидию Ильиничну

Барышеву Антонину Юмановну

Шульгина Виктора Афанасьевича

Аврамчика Анатолия Григорьевича

С 75-летием:

Наумову Людмилу Петровну

Михайлюкова Бориса Васильевича

Уколову Тамару Францевну

Сенцову Викторию Фёдоровну

Воронцову Веру Ивановну

Рютина Бориса Васильевича

Шварчука Геннадия Поликарповича

Головкину Лидию Александровну

Спасову Светлану Матвеевну

С 70-летием:

Бенске Веру Николаевну

Волченкова Вячеслава Иннокентьевича

Бабкина Виталия Иннокентьевича

Белова Сергея Васильевича

Тюкавкину Татьяну Георгиевну

С 65-летием:

Белькович Татьяну Ильиничну

Шатал Галину Александровну

С 60-летием:

Балдынову Долгору Норбоевну

Нефедьеву Ирину Александровну

С днем рождения:

Галину Людмилу Анатольевну

Аниканову Нэлли Васильевну

Мендель Валентину Константиновну

Каменщикову Марию Филипповну

Сычёву Зою Епифановну

Юрченко Люцию Ивановну

Шолохова Владимира Никифоровича

Блинникову Ирину Прокопьевну

Клешакова Владимира Никитича

Муравьёва Василия Васильевича

Соловьёва Василия Васильевича

Распутину Марию Ефимовну

Соловьёву Раису Андреевну

Власенко Ольгу Васильевну

Писецкую Валентину Викторовну

Гребенюк Любовь Викторовну

Шишмарёву Людмилу Кузьминичну

Попову Валентину Константиновну

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
  • Расскажите об этом своим друзьям!

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