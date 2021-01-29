Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет

С юбилеями и памятными датами
Феферову Анну Степановну
Рябинину Татьяну Ивановну
Боллигер Ларису Васильевну
Безик Галину Фёдоровну
Лободюк Юрия Степановича
Дудкину Клару Фёдоровну
Ланковскую Тамару Дмитриевну
Кузнецову Галину Гавриловну
Фатхутдинову Нину Петровну
Татарникову Валентину Дмитриевну
Вотинцева Александра Николаевича
Гурдинову Зинаиду Васильевну
Татарникову Валентину Антоновну
Клеймёнову Аллу Ивановну
Паксину Галину Михайловну
Голдобину Татьяну Константиновну
Гончарову Клавдию Фёдоровну
Дряных Наталью Фёдоровну
Шуткину Нину Ильиничну
Угринович Людмилу Павловну
Семёнова Алексея Григорьевича
Ерышеву Тамару Викторовну
Хлопенко Наталью Григорьевну
Тагирову Валентину Викторовну
Иноземцеву Татьяну Нестеровну
Мишурову Нину Николаевну
Липанскую Ольгу Ивановну
Марченко Галину Васильевну
Севостьянову Наталью Викторовну
Бессонова Сергея Фёдоровича
Заваруеву Людмилу Константиновну
Шалёву Валентину Павловну
Конопчук Анну Захаровну
Ромасько Валентину Васильевну
Соболеву Тамару Павловну
Мищенко Владимира Алексеевича
Блахину Надежду Алексеевну
Рухлядову Лидию Борисовну
Селедцову Зою Михайловну
Соколову Ольгу Витальевну
Мамашвили Анастасию Филипповну
Соболеву Галину Макаровну
Ведерникову Нину Ильиничну
Маркову Маргариту Евгеньевну
Ушакова Владимира Анатольевича
Тамилович Валерия Михайловича
Рыцеву Татьяну Милановну
Шуб Ольгу Хуасиновну
Орехову Феоктисту Павловну
Гимжевского Анатолия Геннадьевича
Харину Капиталину Егоровну
Соболеву Галину Макаровну
Желаем здоровья, благополучия, удачи!!!
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Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
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