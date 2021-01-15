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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет

Председатель В. Г. Дубянский   
15 Января 2021 г.
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий, желаем здоровья, благополучия, удачи!

Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами

С 90-летием:

Пинчука Михаила Силантьевича

Соболеву Галину Макаровну

Ганеева Нурмухамеда Габдурахмановича

Соболеву Галину Макаровну

Шалеву Валентину Павловну

С 85-летием:

Калашникову Марию Константиновну

Верхозину Ленину Петровну

Ткаченко Любовь Васильевну

Шмарину Софью Константиновну

Кузнецову Розалию Владиславовну

Негрееву Тамару Антоновну

С 80-летием:

Морщ Тамару Ивановну

Мороз Валентину Николаевну

Белоусову Нину Васильевну

Пермякову Нэлю Фёдоровну

С 75-летием:

Синкову Галину Григорьевну

С 70-летием:

Бессонова Сергея Фёдоровича

Никитина Владимира Николаевича

Сидорову Лидию Степановну

Азарёву Надежду Генриховну

Фирсову Любовь Григорьевну

С 65-летием:

Будаеву Татьяну Петровну

Хлопенко Наталью Георгиевну

Косачёву Нину Михайловну

С днем рождения:

Капустину Ирину Алексеевну

Мельникову Наталью Николаевну

Мухину Галину Васильевну

Киселёва Николая Иосифовича

Илькову Татьяну Петровну

Терпугова Тимофея Никифоровича

Тюменцеву Нину Васильевну

Рухлядову Лидию Борисовну

Блохину Надежду Алексеевну

Смолянинову Людмилу Павловну

Лебедеву Анну Николаевну

Мищенко Владимира Алексеевича

Стрельцову Юлию Ивановну

Владимирцеву Галину Михайловну

Таусон Владимира Львовича

Рыцеву Татьяну Милановну

Шуб Ольгу Хусаиновну

Пуляевскую Римму Афанасьевну

Киселёву Надежду Ананьевну

Сухову Людмилу Ивановну

Лысанову Аллу Тихоновну

Смирнову Валентину Владимировну

Мокрецову Галину Николаевну

Корнеева Юрия Петровича

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
  • Расскажите об этом своим друзьям!

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