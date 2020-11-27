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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет
Председатель В. Г. Дубянский   
27 Ноября 2020 г.
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Поздравляем с Днём матери мамочек – активисток ветеранского движения!

Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет

Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий, желает здоровья, благополучия, удачи!

С 90-летием:

Королёву Дарью Васильевну

Шадрину Анну Афанасьевну

С 85-летием:

Мушникову Веру Георгиевну

Петрова Владимира Владимировича

Анохину Зою Васильевну

Белоусова Михаила Тимофеевича

С 80-летием:

Власову Галину Иннокентьевну

Бахарева Николая Тихоновича

Сотникову Елену Владимировну

Ткача Виталия Сергеевича

С 75-летием:

Терёхину Валентину Ивановну

Романову Ольгу Степановну

С 70-летием:

Чирикову Нину Александровну

Борисову Любовь Павловну

С 65-летием:

Быкову Людмилу Ивановну

Ребрикову Надежду Михайловну

Мамонову Антонину Александровну

С днем рождения:

Князеву Светлану Николаевну

Астрирова Виктора Ефимовича

Вафину Савдазиган Идиатуловну

Фереферову Галину Иннокентьевну

Подволоцкую Раису Прокопьевну

Мацуй Фёдора Ульяновича

Полтавскую Нину Георгиевну

Роголину Анну Иннокентьевну

Шуба Леонида Иосифовича

Кизяеву Галину Георгиевну

Петровскую Клавдию Георгиевну

Власову Галину Иннокентьевну

Леднёву Ольгу Ивановну

Олейник Наталью Александровну

Козлова Владимира Дмитриевича

Сибиряка Ивана Петровича

Колганову Анну Михайловну

Таракалову Валентину Ивановну

Кустову Марию Максимовну

Скворцова Анатолия Константиновича

Кузнецову Галину Александровну

Потёмкину Таисию Степановну

Прусакову Любовь Ивановну

Вельдяйкину Лидию Георгиевну

Макарову Веру Васильевну

Толстикову Галину Павловну

Макуха Галину Анатольевну

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
  • Расскажите об этом своим друзьям!

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