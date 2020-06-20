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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет
Председатель В. Г. Дубянский   
20 Июня 2020 г.
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий. Желаем здоровья, благополучия, удачи!!!

Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами

С 95-летием:

Ивакину Зою Васильевну

С 90-летием:

Горячкину Марию Максимовну

Егорову Нину Константиновну

Трофимова Ивана Капитоновича

Подгузова Владимира Ивановича

С 85-летием:

Белоусову Тамару Ивановну

С 80-летием:

Сенокосову Альбину Дмитриевну

Иванову Галину Семёновну

Медведка Виктора Андреевича

Шумкову Светлану Ильиничну

Ножикова Владимира Ивановича

Ломановского Владимира Викторовича

Кузнецову Эмму Эфраимовну

Макееву Тамару Андреевну

С 75-летием:

Глотову Любовь Васильевну

Сергейчук Эльвиру Анатольевну

Георгиева Павла Владимировича

С 70-летием:

Усольцеву Галину Кузьминичну

Цитрину Тамару Николаевну

Ожогова Виктора Перфильевича

Москвитину Марию Ивановну

С 65-летием:

Леви Татьяну Михайловну

С 60-летием:

Попову Марию Анатольевну

С днем рождения:

Преловскую Лидию Сергеевну

Ческидову Елену Александровну

Якимову Александру Николаевну

Ткачука Фёдора Петровича

Герасимова Мефодия Николаевича

Кононенко Зою Ерефьевну

Швецову Анну Никитичну

Несмеху Людмилу Григорьевну

Нетёсу Антонину Максимовну

Толстикова Василия Леонидовича

Гурьянову Нину Михайловну

Тюменцева Владимира Васильевича

Судакова Виталия Александровича

Холоден Татьяну Андреевну

Кудинову Лидию Петровну

Кобанову Любовь Петровну

Супоневу Марию Васильевну

Сотникову Любовь Николаевну

Пензину Марию Трофимовну

Меркурьеву Евланию Иннокентьевну

Достовалову Лидию Ивановну

Морозову Реву Георгиевну

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
  • Расскажите об этом своим друзьям!

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