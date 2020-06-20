Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий. Желаем здоровья, благополучия, удачи!!!
С 95-летием:
Ивакину Зою Васильевну
С 90-летием:
Горячкину Марию Максимовну
Егорову Нину Константиновну
Трофимова Ивана Капитоновича
Подгузова Владимира Ивановича
С 85-летием:
Белоусову Тамару Ивановну
С 80-летием:
Сенокосову Альбину Дмитриевну
Иванову Галину Семёновну
Медведка Виктора Андреевича
Шумкову Светлану Ильиничну
Ножикова Владимира Ивановича
Ломановского Владимира Викторовича
Кузнецову Эмму Эфраимовну
Макееву Тамару Андреевну
С 75-летием:
Глотову Любовь Васильевну
Сергейчук Эльвиру Анатольевну
Георгиева Павла Владимировича
С 70-летием:
Усольцеву Галину Кузьминичну
Цитрину Тамару Николаевну
Ожогова Виктора Перфильевича
Москвитину Марию Ивановну
С 65-летием:
Леви Татьяну Михайловну
С 60-летием:
Попову Марию Анатольевну
С днем рождения:
Преловскую Лидию Сергеевну
Ческидову Елену Александровну
Якимову Александру Николаевну
Ткачука Фёдора Петровича
Герасимова Мефодия Николаевича
Кононенко Зою Ерефьевну
Швецову Анну Никитичну
Несмеху Людмилу Григорьевну
Нетёсу Антонину Максимовну
Толстикова Василия Леонидовича
Гурьянову Нину Михайловну
Тюменцева Владимира Васильевича
Судакова Виталия Александровича
Холоден Татьяну Андреевну
Кудинову Лидию Петровну
Кобанову Любовь Петровну
Супоневу Марию Васильевну
Сотникову Любовь Николаевну
Пензину Марию Трофимовну
Меркурьеву Евланию Иннокентьевну
Достовалову Лидию Ивановну
Морозову Реву Георгиевну
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Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий. Желаем здоровья, благополучия, удачи!!!
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет на этой неделе с юбилеем Леонову Любовь Владимировну
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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
С юбилеями и днями рождения!
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, долголетия, душевного спокойствия и уюта в доме.
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 15 июня по 21 июня:
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Поздравляем юбиляра!
Клуб «Встреча» г. Иркутска поздравляет уважаемого Денисова Евгения Владимировича с юбилеем.
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем!
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, долголетия, душевного спокойствия и уюта в доме.
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 8 июня по 14 июня:
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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
С юбилеем, с днями рождения!
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет на этой неделе c днем рождения:
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Неутомимый Кустов
10 июня отметил свой 80-летний юбилей видный советский руководитель, бывший заместитель Ю. А. Ножикова Юрий Алексеевич Кустов.
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий. Желаем здоровья, благополучия, удачи!
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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет с юбилеями и днями рождения
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет:
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий. Желаем здоровья, благополучия, удачи!
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ИГООИ «Багульник» поздравляет с днем рождения
ИГООИ «Багульник» поздравляет с днем рождения:
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 1 июня по 7 июня:
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Совет ветеранов и (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов и (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, душевного спокойствия и уюта в доме.
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АО «Байкалкварцсамоцветы» поздравляет
Коллектив АО «Байкалкварцсамоцветы», известного в нашей области предприятия по добыче, комплексной переработке знаменитых сибирских самоцветов и изготовлению из них различных изделий поздравляет своих коллег, родившихся в июне, с днём рождения! Это:
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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет c юбилеем и днями рождения!
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Союз пенсионеров России Кировского района г. Иркутска поздравляет пенсионеров
Союз пенсионеров России Кировского района г. Иркутска поздравляет пенсионеров, родившихся в июне, с юбилеем:
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий. Желаем здоровья, благополучия, удачи!!!
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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет с днем рождения:
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Совет ветеранов Правобережного округа Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения.
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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и с днем рождения
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Поздравляем Украинцеву Валентину Семеновну
Свердловская районная общественная организация инвалидов «Благоденствие» поздравляет
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с днем рождения
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с днем рождения! Желаем всем крепкого здоровья, тепла от родных и близких и душевного спокойствия.
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет с юбилеем Кужеву Ангелину Петровну
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, тепла от родных и близких и душевного спокойствия.
-
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий. Желаем здоровья, благополучия, удачи!!!
-
«Байкалкварцсамоцветы» поздравляет с днем рождения
Коллектив ОАО «Байкалкварцсамоцветы» известного в нашей области предприятия по добыче, комплексной переработке знаменитых сибирских самоцветов и изготовлению из них различных изделий поздравляет своих коллег, родившихся в мае, с днём рождения! Это:
-
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
С юбилеями!
-
Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутск поздравляет
С юбилеями, с днями рождения!
-
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения.
-
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет
С юбилеем, с днями рождения!
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ИГООИ «Багульник» поздравляет
ИГООИ «Багульник» поздравляет с днем рождения:
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Поздравляем с 95-летним юбилеем
Дорогую Латынцеву Марию Ивановну поздравляем с 95-летним юбилеем.
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет с юбилеями и днями рождения
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения.
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Поздравляем Валентину Кирилловну и Александра Андреевича Кишинских
Поздравляем любимых родителей Валентину Кирилловну и Александра Андреевича Кишинских с 53-летием свадьбы! Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия!
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий. Желаем здоровья, благополучия, удачи!!!
-
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий. Желаем здоровья, благополучия, удачи!!! С Днём Победы!
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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет с юбилеями и днями рождения
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Совет ветеранов Октябрьского г. Иркутска округа поздравляет
Совет ветеранов Октябрьского г. Иркутска округа поздравляет с юбилеями и днями рождения
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ИГООИ «Багульник» поздравляет ветеранов
ИГООИ «Багульник» поздравляет ветеранов ВОВ, тружеников тыла с Великим праздником Победы.
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Ректорат и Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляют
Ректорат и Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ приветствуют и поздравляют участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и всех ветеранов-политехников с 75-летием Дня Победы!
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ИГООИ «Багульник» поздравляет
ИГООИ «Багульник» поздравляет
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, тепла от родных и близких и душевного спокойствия.
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Сердечно поздравляем!
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет