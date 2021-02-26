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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения
Председатель О. И. Селезнев   
26 Февраля 2021 г.
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 22 февраля по 28 февраля.

Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения

С 95-летием:

Нарбут Леонтину Васильевну

С 90-летием:

Наумову Людмилу Евдокимовну

С 85-летием:

Позднякову Светлану Ивановну

Ставскую Ольгу Валентиновну

Захарчук Тамару Павловну

Карпова Олега Степановича

С 80-летием:

Лось Инну Алексеевну

Шевцову Нину Алексеевну?

Египко Зою Федоровну

Утинскую Людмилу Петровну

Азаренко Нэллю Васильевну

С 75-летием:

Ходий Лилию Петровну

Секретареву Лидию Леонидовну

Карпову Татьяну Алектовитовну

Попову Лилию Трофимовну

С 70-летием:

Чусову Эмму Никитичну

Ус Валентину Борисовну

Рамгулова Юсупа Якубавича

Запрягаева Николая Степановича

Набокину Веру Павловну

Перфильеву Нину Николаевну

Голосняк Таисию Афанасьевну

С 65-летием:

Ляпунову Людмилу Юрьевну

Палева Александра Николаевича

Татарникову Данию Гаптрауфну

Абрамову Наталью Александровну

Стукач Валентину Петровну

Дичко Нину Николаевну

Павлову Людмилу Сергеевну

Хорошеву Елену Васильевну

С 60-летием:

Турчинову Елену Викторовну

Долотову Ольгу Анатольевну

Потемкину Зою Константиновну

Козлова Владимира Александровича

Драчеву Любовь Александровну

С днем рождения:

Ковальскую Анну Андреевну

Сердюк Улиту Андреевну

Гриву Владимира Петровича

Щеголеву Галину Ефимовну

Шерстневу Галину Изотовну

Ваганову Валентину Ивановну

Ненушкину Тамару Ивановну

Еныгину Людмилу Григорьевну

Ракину Раису Андреевну

Шевцову Нину Сергеевну?

Дунаеву Нину Федоровну

Урсуленко Таисию Касьяновну

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
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