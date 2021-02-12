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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения
Председатель О. И. Селезнев   
12 Февраля 2021 г.
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 8 февраля по 14 февраля.

Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения

С 85-летием:

Юзенасову Валентину Константиновну

Грабельника Ивана Иннокентьевича

Тимошенко Валентину Ефимовну

С 75-летием:

Логинову Лидию Андреевну

Власову Валентину Андреевну

Шаповалову Клавдию Ивановну

Коротаеву Галину Александровну

С 70-летием:

Крутер Ларису Владимировну

Базунова Юрия Викторовича

Томилину Веру Васильевну

Копылова Владимира Георгиевича

С 65-летием:

Мамонтову Любовь Адольфовну

Сурову Галину Алексеевну

Федулова Сергея Николаевича

Мельгунова Юрия Александровича

С 60-летием:

Ульянову Наталью Николаевну

Семенову Елену Петровну

С днем рождения:

Рудых Галину Евгеньевну

Савину Зинаиду Ивановну

Савицкого Станислава Ивановича

Кончилова Виктора Васильевича

Абрамчук Евфалию Николаевну

Григорьеву Нину Васильевну

Суворову Валентину Андреевну

Зюзину Галину Васильевну

Баженову Татьяну Александровну

Залуцкую Анну Семеновну

Булачеву Людмилу Михайловну

Труфанову Маргариту Степановну

Волощук Нину Дмитриевну

Кузнецову Элеонору Михайловну

Шептунову Аллу Ивановну

Грачеву Галину Александровну

Хромых Анну Сергеевну

Коновалову Светлану Николаевну

Баклушину Галину Дмитриевну

Литвину Пану Абрамовну

Черкашину Галину Михайловну

Кустову Надежду Павловну

Школьникову Валентину Владимировну

Калугину Екатерину Михайловну

Лопакова Николая Леонидовича

Кудинову Лилию Николаевну

Чикичеву Любовь Михайловну

Черных Зинаиду Григорьевну

Кропочеву Людмилу Сергеевну

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
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