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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения
И.о. председателя О. И. Селезнев   
10 Декабря 2020 г.
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 7 по 13 декабря.

Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения

С 90-летием:

Епишину Валентину Степановну

Шадуро Идею Романовну

С 85-летием:

Матюшину Аиду Николаевну

С 80-летием:

Шалунову Римму Семеновну

Снарскую Марию Васильевну

Кармазину Галину Иннокентьевну

Тарашнину Нэлли Константиновну

Костенко Зою Ивановну

С 75-летием:

Меринову Наталью Иннокентьевну

Аникьеву Любовь Михайловну

С 70-летием:

Козыреву Анну Степановну

Бальзаминову Ольгу Васильевну

Соколову Татьяну Михайловну

С 65-летием:

Пологрудову Татьяну Михайловну

Коротницкую Анастасию Павловну

С 55-летием:

Трифонову Альбину Вениаминовну

С днем рождения:

Зиновьеву Веру Михайловну

Бабкину Надежду Николаевну

Бутину Зинаиду Иннокентьевну

Бутину Нелли Васильевну

Варёшину Нину Евгеньевну

Галкина Николая Ивановича

Герасимова Николая Дорофеевича

Голыно Валентину Степановну

Егорову Изабеллу Филипповну

Ермакова Николая Павловича

Иванощук Тамару Павловну

Каймонову Валентину Петровну

Корягину Галину Васильевну

Лаврову Галину Николаевну

Мелькушева Василия Ивановича

Милованову Екатерину Прокопьевну

Орехову Валентину Александровну

Прокопьеву Ольгу Васильевну

Процык Николая Федоровича

Пяткову Нину Ивановну

Соломюк Анну Александровну

Татаринова Юрия Степановича

Ферферову Валентину Борисовну

Янькова Валерия Михайловича

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
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