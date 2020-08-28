Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 24 по 30 августа.
С 90-летием:
Пукиту Валентину Семеновну
Назарову Наталью Алексеевну
Грудину Наталью Алексеевну
С 85-летием:
Доровскую Тамару Титовну
Мельник Марию Ивановну
С 80-летием:
Островскую Антонину Михайловну
С 75-летием:
Абрамушкину Людмилу Максимовну
С 70-летием:
Никитину Нину Григорьевну
Дудкину Татьяну Ивановну
Першину Наталью Петровну
Сверкунову Нину Ивановну
Сморкалову Галину Георгиевну
Кузнецову Татьяну Васильевну
Верхоканкину Тамару Михайловну
Леонтьеву Софью Александровну
Калькову Марию Афанасьевну
С 60-летием:
Желан Светлану Сергеевну
Садыгову Елену Сергеевну
Юшкевича Олега Владимировича
С днем рождения:
Анисимову Тамару Нинеловну
Благинину Галину Абрамовну
Бонько Веру Михайловну
Воловикову Лидию Львовну
Кондакова Владимира Николаевича
Конторович Светлану Эвальдовну
Лебедеву Нину Семеновну
Лушникова Юрия Федоровича
Лысцову Ульяну Нестеровну
Наумову Валентину Николаевну
Нестеренко Галину Степановну
Никифорову Анфису Ивановну
Петухову Евдокию Тихоновну
Погудину Ларису Тимофеевну
Попову Марию Петровну
Сенаторскую Виргинию Николаевну
Старостенко Тамару Константиновну
Тененбаум Эльвиру Никитичну
Фролову Анастасию Семеновну
-
Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 24 по 30 августа.
-
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 17 по 23 августа:
-
Совет ветеранов и (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов и (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет друзей и коллег!
-
Благинину Галину Абрамовну поздравляем
Уважаемую Благинину Галину Абрамовну сердечно поздравляем с днем рождения!
-
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, удачи и исполнения желаний.
-
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий и желает здоровья, благополучия, удачи!
-
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет на этой неделе с юбилеем:
-
Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет с памятными датами:
-
ИГООИ «Багульник» поздравляет с днем рождения
ИГООИ «Багульник» поздравляет с днем рождения с наилучшими пожеланиями:
-
Лапшакову Тамару Петровну поздравляем с юбилеем
Актив союза пенсионеров мкр-на Первомайский г. Иркутска поздравляет с 80-летним юбилеем Лапшакову Тамару Петровну.
-
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет с юбилеями и днями рождения
-
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, удачи и исполнения желаний.
-
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 10 по 16 августа.
-
Совет ветеранов Свердловского округа Иркутска поздравляе
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий и желает здоровья, благополучия, удачи!
-
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет на этой неделе:
-
Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет с юбилеями и днями рождения
-
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет своих товарищей
-
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет на этой неделе с днем рождения:
-
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 3 по 9 августа.
-
Совет ветеранов Свердловского округа г.Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий и желает здоровья, благополучия, удачи!
-
Поздравляем ветеранов Свердловского округа!
Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска и члены Совета ветеранов поздравляют
-
Союз пенсионеров России поздравляет
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, удачи и исполнения желаний.
-
Союз пенсионеров России Кировского района г. Иркутска поздравляет пенсионеров
Союз пенсионеров России Кировского района г. Иркутска поздравляет пенсионеров, родившихся в августе:
-
Поздравляем Валентину Никитичну Амосову!
3 августа 1940 года родилась в большой семье наша дорогая тётя, бабушка и прабабушка Амосова Валентина Никитична!
-
Совет ветеранов Правобережного округа поздравляет
Совет ветеранов Правобережного округа поздравляет с юбилеем и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 27 июля по 2 августа:
-
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет с юбилеем
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет с юбилеями и днями рождения:
-
Совет ветеранов Свердловского округа поздравляет
Совет ветеранов Свердловского округа поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий и желает здоровья, благополучия, удачи!!!
-
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа поздравляет с днями рождения и юбилеями
-
ИГООИ «Багульник» поздравляет с днем рождения
ИГООИ «Багульник» поздравляет с днем рождения коллег и друзей:
-
Совет ветеранов Октябрьского округа поздравляет
Совет ветеранов Октябрьского округа поздравляет с юбилеями и днями рождения:
-
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет:
-
Совет ветеранов Октябрьского округа поздравляет
Совет ветеранов Октябрьского округа поздравляет
-
Совет ветеранов Правобережного округа поздравляет
Совет ветеранов Правобережного округа поздравляет с юбилеем и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 20 по 26 июля:
-
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет с днём рождения пенсионеров СПР, родившихся в июле. Желаем долгих лет жизни, оптимизма, крепкого здоровья, счастья, благополучия.
-
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа поздравляет
-
Совет ветеранов Свердловского округа поздравляет
Совет ветеранов Свердловского округа поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий и желает здоровья, благополучия, удачи!
-
Поздравляем Любовь Афанасьевну Спиридонову с 80-летием!
Поздравляем Любовь Афанасьевну Спиридонову с 80-летием!
-
Совет ветеранов Октябрьского округа поздравляет
Совет ветеранов Октябрьского округа поздравляет:
-
Поздравляем семью Шмариных с бриллиантовой свадьбой!
Дорогие папочка и мамочка, дедушка и бабушка, друзья – Шмарины Анатолий Иванович и Сахиба Хусныевна!
-
Клуб «Встреча» поздравляет юбиляра
Клуб «Встреча» поздравляет уважаемую Альбину Павловну Бабенко с юбилеем.
-
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа поздравляет
-
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет на этой неделе с днем рождения:
-
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, уюта в доме и долголетия.
-
ОАО «Байкалкварцсамоцветы» поздравляет
Коллектив этого известного в нашей области предприятия по добыче, комплексной переработке знаменитых сибирских самоцветов и изготовлению из них различных изделий ОАО «Байкалкварцсамоцветы» поздравляет своих коллег, родившихся в июле, с днём рождения! Это:
-
ИГООИ «Багульник» поздравляет
ИГООИ «Багульник» поздравляет с днем рождения:
-
Совет ветеранов Свердловского округа поздравляет
Совет ветеранов Свердловского округа поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий и желает здоровья, благополучия, удачи!
-
Совет ветеранов Правобережного округа поздравляет
Совет ветеранов Правобережного округа поздравляет с юбилеем и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 13 по 19 июля:
-
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
С юбилеями и днями рождения - дорогих друзей!
-
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет на этой неделе:
-
Уважаемая и любимая всеми наша мама, бабушка, прабабушка и добрый друг, Тамара!
Поздравляем всей семьей тебя с днем рождения!