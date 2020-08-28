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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения
Председатель В. И. Преловский   
28 Августа 2020 г.
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 24 по 30 августа.

Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения

С 90-летием:

Пукиту Валентину Семеновну

Назарову Наталью Алексеевну

Грудину Наталью Алексеевну

С 85-летием:

Доровскую Тамару Титовну

Мельник Марию Ивановну

С 80-летием:

Островскую Антонину Михайловну

С 75-летием:

Абрамушкину Людмилу Максимовну

С 70-летием:

Никитину Нину Григорьевну

Дудкину Татьяну Ивановну

Першину Наталью Петровну

Сверкунову Нину Ивановну

Сморкалову Галину Георгиевну

Кузнецову Татьяну Васильевну

Верхоканкину Тамару Михайловну

Леонтьеву Софью Александровну

Калькову Марию Афанасьевну

С 60-летием:

Желан Светлану Сергеевну

Садыгову Елену Сергеевну

Юшкевича Олега Владимировича

С днем рождения:

Анисимову Тамару Нинеловну

Благинину Галину Абрамовну

Бонько Веру Михайловну

Воловикову Лидию Львовну

Кондакова Владимира Николаевича

Конторович Светлану Эвальдовну

Лебедеву Нину Семеновну

Лушникова Юрия Федоровича

Лысцову Ульяну Нестеровну

Наумову Валентину Николаевну

Нестеренко Галину Степановну

Никифорову Анфису Ивановну

Петухову Евдокию Тихоновну

Погудину Ларису Тимофеевну

Попову Марию Петровну

Сенаторскую Виргинию Николаевну

Старостенко Тамару Константиновну

Тененбаум Эльвиру Никитичну

Фролову Анастасию Семеновну

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
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