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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения
Председатель В. И. Преловский   
19 Июня 2020 г.
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 15 июня по 21 июня:

Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения

С 90-летием:

Корнееву Валентину Герасимовну

Четверткову Елену Федоровну

С 85-летием:

Гусеву Валентину Николаевну

С 80-летием:

Кирпичникову Аграфену Спиридоновну

Чиркову Оксану Михайловну

Занузданную Галину Петровну

Шишкину Людмилу Дмитриевну

Волченко Галину Константиновну

Комарову Нелли Александровну

Крупскую Людмилу Григорьевну

Кузнецову Эмму Эфраимовну

С 75-летием:

Серейчук Эльвиру Анатольевну

Сухнова Бориса Владимировича

С 70-летием:

Лохтину Ирину Владимировну

Сосновскую Надежду Кирилловну

Гузовскую Киру Петровну

Ершову Веру Александровну

Васильева Сергей Васильевича

Мачульскую Татьяну Сергеевну

Федорову Татьяну Александровну

Ершову Веру Александровну

С 65-летием:

Ивайловского Александра Иннокентьевича

Леонову Ольгу Ильиничну

Кравец Людмилу Владимировну

Верхозину Наталью Кирилловну

Куимову Людмилу Николаевну

С 60-летием:

Куликалова Владимира Иннокентьевича

С днем рождения:

Акатьева Александра Александровича

Анчукову Валентину Михайловну

Витовскую Нину Анатольевну

Громову Татьяну Павловну

Козырькову Раису Сергеевну

Кондакову Валентину Ивановну

Ксенофонтову Татьяну Михайловну

Матвееву Галину Николаевну

Можановскую Галину Константиновну

Науменко Геннадия Александровича

Рудых Антонину Дмитриевну

Тимошенко Галину Михайловну

Яскину Эльвиру Ивановну

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
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