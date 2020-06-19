Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 15 июня по 21 июня:
С 90-летием:
Корнееву Валентину Герасимовну
Четверткову Елену Федоровну
С 85-летием:
Гусеву Валентину Николаевну
С 80-летием:
Кирпичникову Аграфену Спиридоновну
Чиркову Оксану Михайловну
Занузданную Галину Петровну
Шишкину Людмилу Дмитриевну
Волченко Галину Константиновну
Комарову Нелли Александровну
Крупскую Людмилу Григорьевну
Кузнецову Эмму Эфраимовну
С 75-летием:
Серейчук Эльвиру Анатольевну
Сухнова Бориса Владимировича
С 70-летием:
Лохтину Ирину Владимировну
Сосновскую Надежду Кирилловну
Гузовскую Киру Петровну
Ершову Веру Александровну
Васильева Сергей Васильевича
Мачульскую Татьяну Сергеевну
Федорову Татьяну Александровну
Ершову Веру Александровну
С 65-летием:
Ивайловского Александра Иннокентьевича
Леонову Ольгу Ильиничну
Кравец Людмилу Владимировну
Верхозину Наталью Кирилловну
Куимову Людмилу Николаевну
С 60-летием:
Куликалова Владимира Иннокентьевича
С днем рождения:
Акатьева Александра Александровича
Анчукову Валентину Михайловну
Витовскую Нину Анатольевну
Громову Татьяну Павловну
Козырькову Раису Сергеевну
Кондакову Валентину Ивановну
Ксенофонтову Татьяну Михайловну
Матвееву Галину Николаевну
Можановскую Галину Константиновну
Науменко Геннадия Александровича
Рудых Антонину Дмитриевну
Тимошенко Галину Михайловну
Яскину Эльвиру Ивановну
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Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
С юбилеями и днями рождения!
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, долголетия, душевного спокойствия и уюта в доме.
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 15 июня по 21 июня:
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Поздравляем юбиляра!
Клуб «Встреча» г. Иркутска поздравляет уважаемого Денисова Евгения Владимировича с юбилеем.
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем!
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, долголетия, душевного спокойствия и уюта в доме.
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 8 июня по 14 июня:
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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
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АО «Байкалкварцсамоцветы» поздравляет
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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет с днем рождения:
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Совет ветеранов Правобережного округа Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения.
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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и с днем рождения
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Поздравляем Украинцеву Валентину Семеновну
Свердловская районная общественная организация инвалидов «Благоденствие» поздравляет
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с днем рождения
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с днем рождения! Желаем всем крепкого здоровья, тепла от родных и близких и душевного спокойствия.
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Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет с юбилеем Кужеву Ангелину Петровну
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, тепла от родных и близких и душевного спокойствия.
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Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий. Желаем здоровья, благополучия, удачи!!!
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«Байкалкварцсамоцветы» поздравляет с днем рождения
Коллектив ОАО «Байкалкварцсамоцветы» известного в нашей области предприятия по добыче, комплексной переработке знаменитых сибирских самоцветов и изготовлению из них различных изделий поздравляет своих коллег, родившихся в мае, с днём рождения! Это:
-
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
С юбилеями!
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Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутск поздравляет
С юбилеями, с днями рождения!
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения.
-
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет
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Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения
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Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет