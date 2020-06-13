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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения
Председатель В. И. Преловский   
13 Июня 2020 г.
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 8 июня по 14 июня:

Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения

С 90-летием:

Орлову Валентину Егоровну

Гагарину Евгению Николаевну

С 85-летием:

Бахарову Валентину Ефимовну

Черемных Марию Николаевну

Юрову Аделину Ивановну

Куртаева Анатолия Федоровича

С 80-летием:

Урнышеву Раису Васильевну

Ильину Дарину Петровну

Гайкину Надежду Борисовну

Семенову Ираиду Ивановну

С 75-летием:

Срочко Владимира Андреевича

С 70-летием:

Соболь Валентину Александровну

Стаховскую Любовь Ивановну

Шафигину Иду Фоминичну

С 65-летием:

Чиканову Марию Александровну

Никифорову Людмилу Людвиговну

С днем рождения:

Игнатьеву Маргариту Ивановну

Адамовичус Ольгу Владимировну

Крапивина Павла Ивановича

Сметанину Людмилу Михайловну

Свистунову Надежду Геннадьевну

Мельникову Светлану Фатеевну

Субботина Геннадия Павловича

Макееву Александру Ивановну

Красноярова Валентина Андреевича

Кузору Галину Архиповну

Жижченко Виктора Леонидовича

Бурляеву Валентину Дмитриевну

Огородову Елену Алексеевну

Потужную Лидию Сергеевну

Сыроежко Василия Ивановича

Колганова Александра Павловича

Луцук Тамару Германовну

Склянову Анну Мироновну

Чернову Светлану Юрьевну

Лытина Сергея Владимировича

Швайкину Лидию Гавриловну

Кузьмину Тамару Прокопьевну

Кузнецову Фаину Ионовну

Скоблякову Надежду Ильиничну

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
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