Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 8 июня по 14 июня:
С 90-летием:
Орлову Валентину Егоровну
Гагарину Евгению Николаевну
С 85-летием:
Бахарову Валентину Ефимовну
Черемных Марию Николаевну
Юрову Аделину Ивановну
Куртаева Анатолия Федоровича
С 80-летием:
Урнышеву Раису Васильевну
Ильину Дарину Петровну
Гайкину Надежду Борисовну
Семенову Ираиду Ивановну
С 75-летием:
Срочко Владимира Андреевича
С 70-летием:
Соболь Валентину Александровну
Стаховскую Любовь Ивановну
Шафигину Иду Фоминичну
С 65-летием:
Чиканову Марию Александровну
Никифорову Людмилу Людвиговну
С днем рождения:
Игнатьеву Маргариту Ивановну
Адамовичус Ольгу Владимировну
Крапивина Павла Ивановича
Сметанину Людмилу Михайловну
Свистунову Надежду Геннадьевну
Мельникову Светлану Фатеевну
Субботина Геннадия Павловича
Макееву Александру Ивановну
Красноярова Валентина Андреевича
Кузору Галину Архиповну
Жижченко Виктора Леонидовича
Бурляеву Валентину Дмитриевну
Огородову Елену Алексеевну
Потужную Лидию Сергеевну
Сыроежко Василия Ивановича
Колганова Александра Павловича
Луцук Тамару Германовну
Склянову Анну Мироновну
Чернову Светлану Юрьевну
Лытина Сергея Владимировича
Швайкину Лидию Гавриловну
Кузьмину Тамару Прокопьевну
Кузнецову Фаину Ионовну
Скоблякову Надежду Ильиничну
-
Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 8 июня по 14 июня:
-
Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
С юбилеем, с днями рождения!
-
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет на этой неделе c днем рождения:
-
Неутомимый Кустов
10 июня отметил свой 80-летний юбилей видный советский руководитель, бывший заместитель Ю. А. Ножикова Юрий Алексеевич Кустов.
-
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий. Желаем здоровья, благополучия, удачи!
-
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет с юбилеями и днями рождения
-
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет:
-
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий. Желаем здоровья, благополучия, удачи!
-
ИГООИ «Багульник» поздравляет с днем рождения
ИГООИ «Багульник» поздравляет с днем рождения:
-
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 1 июня по 7 июня:
-
Совет ветеранов и (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов и (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
-
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, душевного спокойствия и уюта в доме.
-
АО «Байкалкварцсамоцветы» поздравляет
Коллектив АО «Байкалкварцсамоцветы», известного в нашей области предприятия по добыче, комплексной переработке знаменитых сибирских самоцветов и изготовлению из них различных изделий поздравляет своих коллег, родившихся в июне, с днём рождения! Это:
-
Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет c юбилеем и днями рождения!
-
Союз пенсионеров России Кировского района г. Иркутска поздравляет пенсионеров
Союз пенсионеров России Кировского района г. Иркутска поздравляет пенсионеров, родившихся в июне, с юбилеем:
-
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий. Желаем здоровья, благополучия, удачи!!!
-
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет с днем рождения:
-
Совет ветеранов Правобережного округа Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения.
-
Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и с днем рождения
-
Поздравляем Украинцеву Валентину Семеновну
Свердловская районная общественная организация инвалидов «Благоденствие» поздравляет
-
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с днем рождения
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с днем рождения! Желаем всем крепкого здоровья, тепла от родных и близких и душевного спокойствия.
-
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет с юбилеем Кужеву Ангелину Петровну
-
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, тепла от родных и близких и душевного спокойствия.
-
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий. Желаем здоровья, благополучия, удачи!!!
-
«Байкалкварцсамоцветы» поздравляет с днем рождения
Коллектив ОАО «Байкалкварцсамоцветы» известного в нашей области предприятия по добыче, комплексной переработке знаменитых сибирских самоцветов и изготовлению из них различных изделий поздравляет своих коллег, родившихся в мае, с днём рождения! Это:
-
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
С юбилеями!
-
Совет ветеранов Октябрьского округа г. Иркутск поздравляет
С юбилеями, с днями рождения!
-
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения.
-
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет
С юбилеем, с днями рождения!
-
ИГООИ «Багульник» поздравляет
ИГООИ «Багульник» поздравляет с днем рождения:
-
Поздравляем с 95-летним юбилеем
Дорогую Латынцеву Марию Ивановну поздравляем с 95-летним юбилеем.
-
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет с юбилеями и днями рождения
-
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения.
-
Поздравляем Валентину Кирилловну и Александра Андреевича Кишинских
Поздравляем любимых родителей Валентину Кирилловну и Александра Андреевича Кишинских с 53-летием свадьбы! Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия!
-
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий. Желаем здоровья, благополучия, удачи!!!
-
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами
Совет ветеранов Свердловского округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами ветеранов всех категорий. Желаем здоровья, благополучия, удачи!!! С Днём Победы!
-
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет с юбилеями и днями рождения
-
Совет ветеранов Октябрьского г. Иркутска округа поздравляет
Совет ветеранов Октябрьского г. Иркутска округа поздравляет с юбилеями и днями рождения
-
ИГООИ «Багульник» поздравляет ветеранов
ИГООИ «Багульник» поздравляет ветеранов ВОВ, тружеников тыла с Великим праздником Победы.
-
Ректорат и Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ поздравляют
Ректорат и Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ приветствуют и поздравляют участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и всех ветеранов-политехников с 75-летием Дня Победы!
-
ИГООИ «Багульник» поздравляет
ИГООИ «Багульник» поздравляет
-
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем
Союз пенсионеров России по Иркутской области поздравляет пенсионеров с юбилеем! Желаем всем крепкого здоровья, тепла от родных и близких и душевного спокойствия.
-
Сердечно поздравляем!
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет
-
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения
Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилеем и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения.
-
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
-
Совет ветеранов Октябрьского округа поздравляет
С Праздником! С Днем Победы!!! Светлая память всем павшим в годы войны! Низкий поклон нашим ветеранам!
-
Поздравляем с 65-летием совместной жизни
30 апреля 2020 отмечают 65-летие совместной жизни Вавиловы Владилен Михайлович и Галина Максимовна.
-
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет с днем рождения
Совет ветеранов (пенсионеров) ИРНИТУ сердечно поздравляет
-
Первичная организация совета ветеранов «Ушаковская» поздравляет
Первичная организация совета ветеранов «Ушаковская» поздравляет дорогих ветеранов ВОВ и тружеников тыла за бессмертный подвиг, за силу духа, за мужество и отвагу, проявленные в боях за освобождение нашей Родины в годы Великой Отечественной войны.
-
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет
Совет ветеранов (пенсионеров) Ленинского округа г. Иркутска поздравляет