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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет
Председатель В. И. Преловский   
19 Ноября 2020 г.
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 16 по 22 ноября.

Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения

С 95-летием:

Житову Екатерину Васильевну

С 90-летием:

Тюменцеву Маргариту Петровну

Жучилина Леонида Ивановича

С 80-летием:

Гедич Валентину Георгиевну

Кирюхину Лиру Ильиничну

Ковальчук Ольгу Ивановну

Леленаса Казиса Казевичуса

Романову Людмилу Николаевну

Сидорову Тамару Егоровну

Турчанинову-Родину Галину Николаевну

Тютрину Валентину Владимировну

Шаповалову Лидию Игнатьевну

Ширяеву Людмилу Степановну

С 70-летием:

Платицину Валентину Васильевну

Кореневу Татьяну Валерьевну

Какунину Галину Федоровну

Телепневу Ольгу Алексеевну

Кузнецова Бориса Ивановича

С 65-летием:

Шкарина Вадима Владимировича

Баротову Тамару Васильевну

Ким Людмилу Владимировну

С 60-летием:

Смоляк Светлану Степановну

Кривицкую Надежду Сергеевну

Турчанинову Любовь Васильевну

С днем рождения:

Барышникову Людмилу Алексеевну

Бондарец Галину Федоровну

Герасимову Раису Ивановну

Заусаеву Анастасию Константиновну

Кривороткина Михаила Петровича

Маятникову Валентину Александровну

Овсюкову Клавдию Яковлевну

Пушкарева Бориса Георгиевича

Романову Галину Константиновну

Седых Владимира Артемьевича

Ткачук Галину Сергеевну

Тюкавкина Михаила Иннокентьевича

Усатова Геннадия Георгиевича

Шайморданову Мисрури Исламовну

Широколобову Галину Александровну

Яговкина Владимира Петровича

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
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