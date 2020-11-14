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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет
Людмила Фалилеева   
14 Ноября 2020 г.
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 9 по 15 ноября.

Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения

С 90-летием:

Медведеву Наталью Ивановну

С 85-летием:

Егорову Светлану Леонидовну

Агафонову Людмилу Константиновну

С 80-летием:

Любушкину Валентину Петровну

Дрохову Викторию Вольфовну

Селезневу Нинель Ильиничну

Быкову Нату Зиновьевну

Садовникову Светлану Алексеевну

Ларионову Эмму Никитовну

Крупина Владимира Васильевича

С 75-летием:

Беловежец Галину Петровну

Ермишкину Людмилу Владимировну

Берник Валентину Александровну

Полякову Татьяну Ивановну

С 70-летием:

Кузьминых Тамару Георгиевну

Матафонову Зою Алексеевну

Фомичеву Любовь Петровну

Прокопьеву Галину Степановну

С 65-летием:

Кудрявцева Николая Васильевича

Янгель Татьяну Яковлевну

Лопатина Юрия Вениаминовича

Камалетдинова Равиля Ансафовича

С днем рождения:

Антонову Тамару Тимофеевну

Апарцеву Анну Соуловну

Венедиктову Наталью Владимировну

Вставского Анисима Михайловича

Галандину Светлану Тимофеевну

Глазырину Варвару Михайловну

Довгополую Риму Ивановну

Коху Асию Минихасовну

Кузакова Владимира Иннокентьевича

Кузнецова Бориса Александровича

Линденау Раису Сергеевну

Нечаеву Зинаиду Николаевну

Новичкову Клару Павловну

Павловец Маргариту Васильевну

Севрюкова Михаила Максимовича

Сергееву Людмилу Васильевну

Соколову Тамару Михайловну

Янашек Антонину Павловну

Председатель В. И. Преловский

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
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