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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет
Председатель В. И. Преловский   
08 Ноября 2020 г.
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 30 ноября по 6 декабря.

Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения

С 90-летием:

Матиенко Галину Степановну

С 85-летием:

Шуринову Тамару Григорьевну

Сутырину Любовь Демьяновну

С 80-летием:

Шикину Ванду Владиславовну

Аршинову Светлану Алексеевну

Мединскую Галину Прокопьевну

Курнышевскую Надежду Александровну

С 70-летием:

Емельянову Раису Ивановну

Перетолчину Клавдию Яковлевну

Шубину Светлану Владимировну

Промышляеву Людмилу Ивановну

Мишарину Лидию Георгиевну

Иванову Альбину Васильевну

Куляшова Вячеслава Павловича

Цыганову Валентину Степановну

С 65-летием:

Вятчину Ольгу Иннокентьевну

Федину Нину Лазаревну

Бахрунову Альбину Васильевну

Попову Татьяну Олеговну

С днем рождения:

Анфилофьеву Валентину Евстафьевну

Бадюлина Владимира Григорьевича

Бартанову Александру Буднаевну

Гурову Валентину Николаевну

Кожевникову Марину Тимофеевну

Козмеренко Парасковью Ивановну

Коновалову Тамару Прокопьевну

Кузьмину Татьяну Егоровну

Лохову Галину Николаевну

Назарова Владимира Владимировича

Огневу Раису Окимовну

Протасова Николая Семеновича

Прокопьеву Дину Михайловну

Раковского Владислава Андреевича

Сверлову Антонину Николаевну

Соколовскую Валентину Афанасьевну

Степанову Евгению Алексеевну

Сухареву Галину Якимовну

Шалферову Галину Федоровну

Шихову Анисью Дмитриевну

Шумкину Анну Васильевну

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
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