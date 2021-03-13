ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет
Председатель О. И. Селезнев   
13 Марта 2021 г.
Изменить размер шрифта

Поздравляем с юбилейными датами и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 8 марта по 14 марта.

Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения

С 95-летием:

Сосну Ольгу Моисеевну

С 90-летием:

Чебунину Марию Ефимовну

С 85-летием:

Галанчукову Ираиду Давыдовну

Макарову Антонину Сергеевну

Лузан Нину Евгеньевну

С 80-летием:

Дыгай Галину Иннокентьевну

Серебрякову Сталину Николаевну

Тыщенко Людмилу Андреевну

С 75-летием:

Шаврину Эльвиру Викторовну

Щепину Любовь Александровну

Атапину Елену Владимировну

Марчулинас Тамару Петровну

Сыроватскую Аллу Николаевну

Щепину Любовь Александровну

Шавню Юрия Владимировича

С 70-летием:

Оглоблину Людмилу Витальевну

Гришину Лидию Федоровну

Ханхасаева Павла Карповича

Ворожнину Ларису Андреевну

Лопатину Ольгу Васильевну

С 65-летием:

Сахаровскую Любовь Алексеевну

С 60-летием:

Злыгостева Василия Иннокентьевича

Грицко Любовь Трофимовну

С днем рождения:

Ростошинского Бориса Владимировича

Головченко Галину Евгеньевну

Стешенко Александра Ивановича

Кантур Надежду Алексеевну

Анохину Валентину Михайловну

Панасюк Марию Петровну

Соколову Тамару Иннокентьевну

Зубринскую Ольгу Петровну

Хохлову Ольгу Георгиевну

Горностаеву Таисию Дмитриевну

Винокурову Лидию Георгиевну

Швайкина Василия Антоновича

Галкину Лидию Александровну

Серганову Зою Павловну

Климову Лилию Александровну

Косолапову Марию Александровну

Назарову Руфину Васильевну

Иващенко Евдокию Ильиничну

Ларионову Нину Евгеньевну

Пяткову Валентину Александровну

Дементьеву Галину Ивановну

Лебедеву Нину Фиоктистовну

Васёху Ирину Константиновну

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 
  • ЭТОТ РАЗДЕЛ ДЛЯ ВАС, если ваша цель - поздравление пожилых (поздравляем с юбилеем, поздравляем бабушку или дедушку, поздравляем ветеранов - или целый трудовой коллектив, бывает и такое!) Как это сделать - см. по ссылке.