ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет
Председатель О. И. Селезнев   
05 Марта 2021 г.
Изменить размер шрифта

Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 1 марта по 7 марта.

Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет

С 90-летием:

Зеленкову Евдокию Георгиевну

С 85-летием:

Бокоурову Евгению Яковлевну

С 80-летием:

Шавню Юрия Владимировича

Перлову Ларису Ивановну

Кадникова Валерия Евдокимовича

Банайтис Нину Ефстафьевну

Самигулину Валентину Яковлевну

С 75-летием:

Колобову Евгению Юрьевну

Цикунову Надежду Владимировну

Семенову Людмилу Петровну

С 65-летием:

Казакову Татьяну Ивановну

С 60-летием:

Мурай Елену Викторовну

С днем рождения:

Сироту Людмилу Яковлевну

Трескина Николая Павловича

Сергееву Любовь Никифоровну

Пищурину Людмилу Николаевну

Шевелеву Тамару Борисовну

Шкуропата Юрия Александровича

Чумаченко Людмилу Павловну

Бондарчук Лидию Гавриловну

Изотову Зою Ивановну

Михайлову Тамару Гавриловну

Сиротову Веру Шагоевну

Тигунцеву Эльвиру Александровну

Богуцкую Людмилу Владимировну

Шерсткову Нину Ивановну

Кулинич Нелю Николаевну

Кононову Светлану Петровну

Новоселову Валентину Петровну

Берковича Арнольда Владимировича

Филимонову Надежду Ивановну

Ковалеву Валентину Павловну

Пегову Эльзу Довасовну

Корешкову Нину Зиновьевну

Дудину Валентину Емельяновну

Фирсову Валентину Петровну

Тихонову Валентину Ивановну

Курченко Людмилу Михайловну

Рогожину Наталью Владимировну

Шапиро Владимира Матвеевича

Королеву Евдокию Павловну

Ершову Галину Петровну

Ананьеву Валентину Михайловну

Паламарчука Растислава Александровича

Донского Алексея Михайловича

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 
  • ЭТОТ РАЗДЕЛ ДЛЯ ВАС, если ваша цель - поздравление пожилых (поздравляем с юбилеем, поздравляем бабушку или дедушку, поздравляем ветеранов - или целый трудовой коллектив, бывает и такое!) Как это сделать - см. по ссылке.