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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет
Председатель О. И. Селезнев   
19 Февраля 2021 г.
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 15 февраля по 21 февраля.

Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет

С 95-летием:

Ведьгун Зинаиду Александровну

С 90-летием:

Горбаченко Владимира Дмитриевича

Шипагину Валентину Аверьяновну

С 85-летием:

Неверову Галину Ювинальевну

Погодина Анатолия Платоновича

С 80-летием:

Угарову Тамару Алексеевну

С 75-летием:

Дыгая Виталия Васильевича

Ремицкую Анну Андреевну

Долгову Ольгу Григорьевну

Люкову Лидию Андреевну

С 70-летием:

Селезнева Олега Ивановича

Пасько Лилию Климентьевну

Смирнова Михаила Александровича

Носову Людмилу Леонидовну

С 65-летием:

Лапина Сергея Михайловича

Скобелева Сергея Николаевича

Столопову Зинаиду Петровну

С 60-летием:

Федотенко Люцию Галиевну

Байбородину Елену Яковлевну

С днем рождения:

Дягилеву Елену Владимировну

Ринчино Валентину Алексеевну

Харламова Виктора Николаевича

Клюеву Валентину Александровну

Спешилову Светлану Петровну

Кузнецову Лидию Даниловну

Марьяна Василия Васильевича

Губера Анатолия Робертовича

Глазкову Ольгу Викторовну

Зуеву Галину Петровну

Боборику Зинаиду Степановну

Крапивину Валентину Георгиевну

Тигунцеву Нину Алексеевну

Протасову Надежду Сергеевну

Копченко Галину Павловну

Протасову Аржану Андреевну

Сергееву Екатерину Александровну

Паламарчука Евгения Ивановича

Мозгову Анну Константиновну

Кабанову Лилию Николаевну

Крутикова Геннадия Андреевича

Савинскую Галину Тимофеевну

Сазонову Валентину Васильевну

Амосову Лилию Владимировну

Кузнецову Светлану Владимировну

Чупина Николая Николаевича

Смирнова Николая Александровича

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
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