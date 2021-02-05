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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет
Председатель О. И. Селезнев   
05 Февраля 2021 г.
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 1 февраля по 7 февраля.

Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения

С 95-летием:

Киселева Алексея Тихоновича

С 90-летием:

Александрову Марию Николаевну

С 80-летием:

Корягину Людмилу Павловну

Григорьева Станислава Михайловича

С 75-летием:

Ванчурова Евгения Александровича

С 70-летием:

Щеколкову Нину Андреевну

Полякову Нину Михайловну

Богданова Александра Ивановича

Столбова Анатолия Васильевича

С 65-летием:

Цыкунову Галину Васильевну

Филиппову Анну Михайловну

Рембовскую Валентину Викторовну

Беляевскую Любовь Васильевну

Егорову Нину Иннокентьевну

С 60-летием:

Рязанцеву Любовь Дмитриевну

С днем рождения:

Штогрину Милию Николаевну

Ефимову Валентину Васильевну

Болотову Карелию Павловну

Некипелову Альбину Сергеевну

Лобанова Владимира Васильевича

Морозову Валентину Федоровну

Популова Павла Петровича

Михееву Лилию Газизуловну

Каурову Анну Федоровну

Янченко Василия Ивановича

Семилеткина Николая Алексеевича

Кивелеву Марию Ивановну

Ширяеву Лилию Кирилловну

Ксенцову Клавдию Ивановну

Краснухину Галину Викторовну

Синицыну Людмилу Михайловну

Соколову Любовь Анатольевну

Филимонову Тамару Михайловну

Виноградову Людмилу Яковлевну

Пентюхову Валентину Александровну

Шевелеву Нину Васильевну

Корнилову Нину Александровну

Пензину Анну Васильевну

Иванову Анну Александровну

Львову Надежду Андреевну

Сатина Валентина Прокопьевича

Иванова Анатолия Михайловича

Калистратову Альбину Николаевну

Лужкову Нину Максимовну

Мензорову Антонину Ивановну

Родзяпову Лидию Григорьевну

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
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