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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет
Людмила Фалилеева   
29 Января 2021 г.
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 25 января по 31 января.

Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения

С 90-летием:

Тестову Александру Афанасьевну

Селиванову Зою Петровну

С 85-летием:

Астафьеву Зою Николаевну

Макрышеву Нину Ивановну

Балдынову Евгению Забеевну

Протасову Нину Афанасьевну

Ушакову Галину Ефимовну

Похоева Трифона Трофимовича

С 80-летием:

Полякову Тамару Николаевну

Рудову Эльвиру Николаевну

Воронину Викторию Леонидовну

С 75-летием:

Черик Любовь Михайловну

С 70-летием:

Косареву Тамару Александровну

Азаренко Любовь Петровну

Гришунову Нину Александровну

С 65-летием:

Стрижневу Татьяну Борисовну

Голанину Людмилу Николаевну

С 60-летием:

Агибалова Валерия Павловича

Зеленцову Елену Юрьевну

Торохову Марину Михайловну

С днем рождения:

Ицкову Галину Александровну

Наделяева Игоря Николаевича

Будникову Зинаиду Ивановну

Агромакову Марию Григорьевну

Ерыпалову Людмилу Яковлевну

Суханову Лидию Степановну

Бархатову Тамару Александровну

Шипицыну Валентину Васильевну

Поступальскую Нинель Станиславовну

Хромовских Нину Спиридоновну

Бережнову Татьяну Ильиничну

Тюрюмину Ангелину Иннокентьевну

Тумольскую Тамару Васильевну

Павленко Владимира Сидоровича

Карнаухову Светлану Михайловну

Балетову Нину Александровну

Коршунову Нину Васильевну

Солодовникову Людмилу Алексеевну

Ханхарову Людмилу Александровну

Ермолович Нину Васильевну

Жукову Валентину Алексеевну

Казакову Любовь Михайловну

Ульянова Александра Григорьевича

Будыльскую Светлану Георгиевну

Азизову Софью Михайловну

Председатель О. И. Селезнев

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
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