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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет
Зампредседателя О. И. Селезнев   
15 Января 2021 г.
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Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет с юбилейными датами и днем рождения участников, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, пенсионеров – активистов ветеранского движения, родившихся с 11 января по 17 января.

Совет ветеранов Правобережного округа г. Иркутска поздравляет

С 90-летием:

Макарова Ивана Васильевича

Малкову Тамару Леонтьевну

Близнякова Юрия Тимофеевича

С 85-летием:

Матвееву Галину Сергеевну

Волженину Тамару Иосифовну

Решетника Михаила Григорьевича

Каретникова Павла Вячеславовича

Разуваева Александра Маркеловича

Коронову Ольгу Степановну

Драчева Алексея Филипповича

Косову Евдокию Ивановну

С 80-летием:

Берман Тамару Сергеевну

С 75-летием:

Сухарева Валерия Никитича

Воликову Светлану Павловну

С 70-летием:

Рудоминского Юрия Валентиновича

Заику Людмилу Николаевну

Обоева Валерия Владимировича

Зарубину Татьяну Геннадьевну

Налепо Надежду Константиновну

Филатову Надежду Михайловну

Кутнякову Галину Степановну

С 65-летием:

Антошкину Екатерину Петровну

Грекину Светлану Геннадьевну

С 60-летием:

Верхотурову Ирину Николаевну

Рыбальченко Виктора Николаевича

С днем рождения:

Прошутина Юрия Васильевича

Жмурову Галину Михайловну

Мельникову Галину Михайловну

Чуб Тамару Антоновну

Негожеву Валентину Дмитриевну

Наумову Галину Павловну

Орлову Аллу Иосифовну

Агафонкину Марию Владимировну

Есипову Ольгу Константиновну

Громову Елену Ивановну

Матюшеву Тамару Афанасьевну

Захарову Галину Ивановну

Домодедову Глафиру Гавриловну

Панину Лидию Александровну

Оглоблину Галину Ивановну

Андрееву Галину Дмитриевну

Черкашину Любовь Васильевну

Лановенко Римму Николаевну

Федоренко Александра Дмитриевича

Соколова Леонида Васильевича

  • Условия публикации поздравлений на сайте Moi-goda.ru — по ссылке.
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